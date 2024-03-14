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В «Нефтехимике» назвали игрока, который стал главной находкой команды

В «Нефтехимике» назвали игрока, который стал главной находкой команды
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил, что считает главной находкой прошедшего сезона вратаря Филиппа Долганова.

«Конечно, главной находкой в нашей системе, вертикали считаем Филиппа Долганова. Наш вратарь, который в результате совместной работы показал прекрасный результат. В четырёх матчах он отыграл «на ноль», в восьми пропустил лишь одну шайбу и семь раз был признан лучшим игроком команды в победной встрече – больше всех в нашем клубе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

25-летний голкипер Долганов провёл за «Нефтехимик» 48 матчей в текущем сезоне КХЛ, в которых одержал 21 победу с 91,5% отражённых бросков.

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