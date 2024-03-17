Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд 3:2 Б, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 17 марта

Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» набрать очки в матче с «Сент-Луисом»
Комментарии

В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» победили «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов — 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кайру (Нейборс, Томас) – 25:49 (pp)     2:0 Шенн (Кайру, Ледди) – 40:27     2:1 Росси (Капризов) – 41:10     2:2 Капризов (Цуккарелло, Богосян) – 56:01     3:2 Кайру – 65:00    

В составе гостей заброшенной шайбой за четыре минуты до конца основного времени, которая позволила «Миннесоте» перевести игру в овертайм, отметился российский нападающий Кирилл Капризов, также на его счету результативный пас на первый гол «Уайлд». В послематчевой серии буллитов, которую «Блюз» выиграли со счётом 2:1, Капризов не смог реализовать свою попытку.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей подряд. «Уайлд» этим поражением прервали трёхматчевую победную серию в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android