Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» набрать очки в матче с «Сент-Луисом»
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В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» победили «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов — 3:2 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кайру (Нейборс, Томас) – 25:49 (pp) 2:0 Шенн (Кайру, Ледди) – 40:27 2:1 Росси (Капризов) – 41:10 2:2 Капризов (Цуккарелло, Богосян) – 56:01 3:2 Кайру – 65:00
В составе гостей заброшенной шайбой за четыре минуты до конца основного времени, которая позволила «Миннесоте» перевести игру в овертайм, отметился российский нападающий Кирилл Капризов, также на его счету результативный пас на первый гол «Уайлд». В послематчевой серии буллитов, которую «Блюз» выиграли со счётом 2:1, Капризов не смог реализовать свою попытку.
Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей подряд. «Уайлд» этим поражением прервали трёхматчевую победную серию в регулярном чемпионате НХЛ.
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