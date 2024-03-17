Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» набрать очки в матче с «Сент-Луисом»

В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» победили «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов — 3:2 Б.

В составе гостей заброшенной шайбой за четыре минуты до конца основного времени, которая позволила «Миннесоте» перевести игру в овертайм, отметился российский нападающий Кирилл Капризов, также на его счету результативный пас на первый гол «Уайлд». В послематчевой серии буллитов, которую «Блюз» выиграли со счётом 2:1, Капризов не смог реализовать свою попытку.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей подряд. «Уайлд» этим поражением прервали трёхматчевую победную серию в регулярном чемпионате НХЛ.