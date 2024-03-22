«Локомотив» — «Авангард»: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 22 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» пройдёт четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Хозяева льда ведут в серии со счётом 2-1. Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.

«Локомотив» вернул сочетания, которые были в стартовых победных матчах серии. Даниил Бут и Иван Чехович снова во второй тройке нападения, Никита Кирьянов заявлен 13-м нападающим. Ярослав Лихачёв и Егор Аверин участия в игре не примут.

Фото: ХК «Локомотив»

Тренерский штаб омской команды не стал менять победный состав.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, в двух стартовых матчах серии победу одержала команда Игоря Никитина. Первая игра завершилась в овертайме со счётом 2:1, а вторую ярославский клуб забрал всухую — 7:0. После этого руководство «Авангарда» приняло решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности стал Сергей Звягин. Третий матч омичи выиграли в овертайме со счётом 2:1.