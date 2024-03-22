В плей-офф КХЛ есть всё, кроме зрелищности. Атакующий хоккей — пока несбыточная мечта

Плей-офф-2024 вроде бы кажется одним из самых интересных за всю историю. Не только Континентальной хоккейной лиги, но и всех клубных чемпионатов. Фавориты, годами выходившие в финал, вылетают уже в первых раундах. Исходы матчей непредсказуемы, про посещаемость и говорить нечего: даже в Москве она 100-процентная.

Но после просмотра постоянно ловишь себя на мысли: а так ли хороша игра, которую мы только что увидели? Откуда же берётся горьковатое послевкусие при таком обилии сенсаций? Во втором раунде ответ лежит на поверхности: команды, побеждающие в сериях, играют в закрытый хоккей. Выносим за скобки противостояние СКА и «Автомобилиста». У команды с Урала нет другого выхода: в рубке на встречных курсах и предельных скоростях питерцы просто раскатали бы соперника. Екатеринбургу остается молиться на Аликина, плотность и эффективность собственных капканов – а также на то, что защитники не станут брать пример с Коромыслова и Федотова и в условиях повышенного давления не начнут устраивать в своей зоне ответный «чёрт побери». Даже Николай Заварухин признаёт, что отбрасываться и блокировать десятки бросков за один период – сознательная тактика его команды, а временами «Автомобилисту» приходится думать лишь о том, когда соперник перестанет так быстро бегать.

Возьмем три другие команды, чья атака радовала глаза на протяжении всего гладкого чемпионата. Для тех, кто позабыл цифры: в регулярке-2023/2024 «Спартак» по заброшенным шайбам был первым, «Динамо» — третьим, а «Авангард» — пятым. И вот все три коллектива, со всей своей россыпью звёздных форвардов и несметной суммой мастерства нападения, дружно перестали блистать. Вместо того чтобы феерить – мучатся. Причем синхронно. Потому что наткнулись на тех, кто любит, умеет, и, главное – принципиально продолжает – играть в оборонительный хоккей, ставить «автобусы», «капканы» и прочие элементы «плясок от печки».

«Спартак» лишь в третьем матче серии забросил свои первые шайбы, и это не случайно. Главный тренер «Магнитки» отошёл от своего привычного агрессивно-скоростного стиля, который был свойственен ему во время работы в «Северстали». Теперь у разинского «Металлурга» две модели – атакующая и оборонительная. Их-то уральцы и применяют против красно-белых. До полноценных «капканов» недотягивают лишь потому, что в составе сталеваров нет большого числа матёрых мужиков с кубковым опытом. А молодёжи свойственно ошибаться, благодаря чему спартаковская атака наконец-то разгулялась в четверг. Но тренд очевиден, и проблемы у москвичей ещё будут.

Андрей Разин, Юрий Трубачев, Сергей Мозякин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Или посмотрите, как быстро потухло «Динамо», как растаяли все претензии по выходу команды на новый уровень. Хотя бело-голубые очень старались. Даже их главный тренер Кудашов, всегда ставящий максимально прямолинейный, закрытый хоккей, на протяжении сезона попытался перестроить свои тактические модели. Получив исполнителей в лице Гусева, Ожиганова и окрепшей молодёжи, москвичи начали стабильно побеждать уступающих в классе соперников, старались действовать с позиции силы, решать судьбу матчей у чужих ворот. Но в плей-офф этот переконструированный болид серьёзно забуксовал уже с первого раунда (повезло, что Минску не хватило 3-4 мастеровитых лидеров). А в столкновении с «Трактором» — просто разбился и рассыпался на отдельные «запчасти».

Причина та же – залитые бетоном линии обороны, оставшиеся Челябинску в наследство от Гатиятулина. Заварухин оставил всё лучшее, что умела команда при его предшественнике – склонность к засушиванию игры, обнулению любого креатива. И не обманывайтесь результативностью серии, радующей любителей поставить на «верховой» исход. «Трактористы» реализуют 70-90% своих моментов, за что нужно благодарить неуверенную в себе вратарскую бригаду «Динамо». Да и полевые игроки бело-голубых слишком много нервничают, слишком боятся контратак в исполнении Шабанова, Бурдасова и Ко. Команда Кудашова просто бьётся головой в кирпичную стену, а эффективность главных звёзд лучше всего иллюстрируется на примере Гусева. Его бомбардирская статистика сопоставима с той, которую демонстрирует заурядный работяга из третьего звена Ильенко.

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но максимум антизрелищности – в серии «Локомотива» с «Авангардом». Даже 7:0 во второй игре выглядят красиво лишь на бумаге. Если вы смотрели встречу, то видели, что у ярославцев залетали даже самые корявые броски (неслучайно продвинутая статистика показывает, что наиграли победители на 3–3,5 шайбы). Никитин вполне доволен, когда его подопечные играют на 0:0 и ждут ошибок соперника. Как в первой встрече, когда падению Киселевича на 90-й минуте радовалась, есть ощущение, даже омская аудитория невероятно тягомотного матча. Серия плоха тем, что в ней нет ничего, за что мы любим хоккей.

Движение присутствует, беготня и умение отбросить шайбу из своей зоны – на уровне, а вот ни креатива, ни азарта, ни комбинаций, ни пробивающих на эмоцию голевых шансов не наблюдается. «Локомотиву» удалось практически обнулить атакующий потенциал «Авангарда». У первого звена омичей с самыми дорогими игроками лиги Ткачёвым и Буше один гол в трёх встречах, у второго с Жафяровым и Прохоркиным – тоже. Эпитет «бледная тень самого себя образца регулярки» к тому же Ткачёву подходит даже больше, чем к Гусеву. Парадокс в том, что и ярославцы, столкнувшись в третьей игре с точно такими же «капканами», точно так же в них увязли.

Такой хоккей нам нужен? Нет!

Ну и кому интересно смотреть такой хоккей? От моды на оборонительную тактику проигрывают болельщики, проигрывает лига, проигрывает вид спорта в целом. Разрушители сильнее, чем созидатели, и в этом плане ничего не изменилось по сравнению с суперлигой 25-летней давности. Тогда тоже почти все команды сушили игру, привычными были счета 1:0 и 2:1, исполнителей не хватало, а те, что вдруг раскрывались, быстро деградировали – из-за того, что их приводили к «общему знаменателю» собственные тренеры. Принцип «пусть безобразно, зато единообразно» хорош в армии. А нашему хоккею он вредил во всём. Например, сборная постоянно вылетала с ЧМ задолго до стадии борьбы за медали. Поскольку хоккеисты не были приучены идти вперёд, спасать неудачные матчи. Да ещё и ангажированное судейство развращало спортсменов, которые подсознательно привыкали, что за фолы им ничего не будет – а потом, в свитере сборной, хватали от незаряженных арбитров одно удаление за другим.

Игорь Никитин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Но сейчас даже не хочется поднимать тему международной конкурентоспособности. Не только из-за временной неактуальности. А потому, что оборонительный хоккей грозит огромными бедами и внутреннему чемпионату. Нет зрелища – нет интереса болельщиков. Нет массового интереса – лига перестаёт исполнять одну из своих стратегических задач. Мы же видим, что происходит в смежном виде спорта, хоккее с мячом. В Архангельске, Красноярске могут собираться полные трибуны, но вся страна даже не знает имена главных звёзд чемпионата. Те же самые риски – у «шайбы»: регресс, локальный интерес к клубному хоккею, неспособность выйти за пределы городов, чьи команды представлены в чемпионате. А ведь резкое падение имиджевой значимости чревато тем, что следом закончится и экономическое благополучие: будут ли спонсоры выделять второсортному виду спорта миллиарды рублей?

И ведь у «Магнитки», «Трактора» и «Локомотива» достаточно ярких игроков, настоящих звёзд, способных демонстрировать зрелищную качественную игру. И если даже при таком подборе исполнителей клубы продолжают действовать в унылом стиле, пора вмешиваться лиге. КХЛ пора что-то придумывать, чтобы бороться с разрушителями хоккейного будущего. Потолка зарплат для этого явно недостаточно: раньше считалось, что «капканы» и «автобусы» являются вынужденной мерой середнячков, противостоящих сверхзвёздным грандам – но теперь, когда финансовые возможности примерно подравнялись, мода на деструктив никуда не ушла. И если её не ликвидировать – то и всплеск популярности клубного хоккея, который мы видим сейчас, может так и остаться всплеском.