Овечкин сравнялся с Марком Мессье по играм, в которых набирал как минимум 1+1

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.

Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин провёл 250 игр, в которых как минимум забивал один гол и отдавал одну результативную передачу. По данному показателю Александр вышел на 10-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Марком Мессье. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (481 встреча).