Овечкин занял третье место в НХЛ по голам на отрезке 23 матчей для игроков старше 38 лет

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.

Овечкин на отрезке 23 матчей начиная с 27 января 2024 года забросил 16 шайб. Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин занял третье место в истории НХЛ по голам на отрезке 23 матчей для игроков старше 38 лет. Он делит его с Джонни Бьюсиком. Первые две строчки занимает Горди Хоу с 18 и 17 шайбами за данный отрезок в разных сезонах.