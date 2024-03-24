Каменский — о первой победе СКА в серии: команда доказала, что может вернуться

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал первую победу СКА в серии с «Автомобилистом» (5:2, 1-3) и рассказал, что мешало петербургскому клубу выиграть хотя бы один из предыдущих трёх матчей.

«СКА – сильная команда, которая, конечно, может выйти на свой уровень и вернуться в серию. Бывают спады, бывают взлёты. Команда доказала, что может вернуться в серию, уже одержала победу.

Что мешало в предыдущих встречах? Нужно спрашивать в команде. Наверное, результативная игра и перестройка состава. Нет ведущего защитника Никишина. Они перестроились, поменяли свою игру, показывают другой хоккей», – цитирует Каменского Metaratings.

Пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 25 марта и начнётся в 19:30 мск.