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«Питтсбург» уступил «Колорадо» в овертайме, выигрывая по ходу встречи 4:0

В США на стадионе «Болл-Арена» завершился матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

В составе «Питтсбурга» голы забили Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Пьер-Оливье Жозеф и Сидни Кросби. На счету Кросби также ассистентский хет-трик.

У победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Яков Тренин, Джонатан Друен и Натан Маккиннон. Для российского форварда этот гол стал первым результативным баллом в составе нового клуба. У Маккиннона также результативная передача.

В данный момент «Колорадо» находится на второй строчке в Западной конференции, набрав 97 очков в 71 встрече. «Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 70 матчей.