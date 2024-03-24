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«Питтсбург» уступил «Колорадо» в овертайме, выигрывая по ходу встречи 4:0

«Питтсбург» уступил «Колорадо» в овертайме, выигрывая по ходу встречи 4:0
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В США на стадионе «Болл-Арена» завершился матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви (Смит, Кросби) – 07:53     0:2 Раст (Кросби) – 15:11     0:3 Кросби (Пуустинен) – 33:47     0:4 Жозеф (Кросби, Летанг) – 35:40     1:4 Уокер (Колтон, Вуд) – 36:05     2:4 Тренин (Дьюхейм) – 39:30     3:4 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 43:32     4:4 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 55:22     5:4 Друен (Макар, Маккиннон) – 60:54    

В составе «Питтсбурга» голы забили Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Пьер-Оливье Жозеф и Сидни Кросби. На счету Кросби также ассистентский хет-трик.

У победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Яков Тренин, Джонатан Друен и Натан Маккиннон. Для российского форварда этот гол стал первым результативным баллом в составе нового клуба. У Маккиннона также результативная передача.

В данный момент «Колорадо» находится на второй строчке в Западной конференции, набрав 97 очков в 71 встрече. «Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 70 матчей.

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