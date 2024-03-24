Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Яков Тренин в матче с «Питтсбургом» забил первый гол за «Колорадо» в НХЛ

В данный момент в США на стадионе «Болл-Арена» проходит матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

За 30 секунд до конца второго игрового отрезка российский форвард Яков Тренин забросил шайбу и увеличил преимущество своей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это первое очко нападающего за новый клуб после перехода из «Нэшвилл Предаторз». Всего в текущем сезоне Тренин провёл 67 игр и набрал 15 очков (11+4).

В данный момент «Колорадо» находится на второй строчке в Западной конференции, набрав 90 очков в 79 встречах.

«Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 69 очков после 69 матчей.