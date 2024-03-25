«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Торонто» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Каролины» забивали Брэди Шей и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями. Защитник Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Торонто» отличился Николас Робертсон. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Торонто» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».