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Каролина Харрикейнз — Торонто Мэйпл Лифс, 2:1 как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 25 марта

«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Торонто» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шей (Стаал, Мартинук) – 01:05     2:0 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 13:55 (pp)     2:1 Робертсон (Мэттьюс) – 48:49    

В составе «Каролины» забивали Брэди Шей и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями. Защитник Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Торонто» отличился Николас Робертсон. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Торонто» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

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