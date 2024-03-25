«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Торонто» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шей (Стаал, Мартинук) – 01:05 2:0 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 13:55 (pp) 2:1 Робертсон (Мэттьюс) – 48:49
В составе «Каролины» забивали Брэди Шей и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями. Защитник Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В составе «Торонто» отличился Николас Робертсон. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Торонто» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
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