Зайцев — о вылете во втором раунде: это не тот максимум, которого мог добиться «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал вылет красно-белых во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Конечно, все, кто сейчас сидит в этой раздевалке, понимают, что это не тот максимум, которого могла добиться эта команда. Мы это прекрасно понимаем, поэтому очень расстроены. Но, в общем и целом, можно сказать, что это был хороший сезон для «Спартака». Надеюсь, что это начало новой хорошей спартаковской истории», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Спартак» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. После этого поражения красно-белые выбыли из плей-офф КХЛ.