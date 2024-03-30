В КХЛ определены все полуфиналисты Кубка Гагарина! «Спартак» выбыл из борьбы

Магнитогорский «Металлург» впервые в серии победил в Москве и теперь сразится с «Автомобилистом».

За полчаса до начала шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» в Омске определился третий участник полуфинала Кубка Гагарина. В решающем матче серии между «Авангардом» и «Локомотивом» сильнее оказались железнодорожники, одержавшие победу со счётом 2:0. Таким образом, команда Игоря Никитина пробилась в следующий раунд плей-офф КХЛ, где сыграет с «Трактором». Победитель этой серии станет участником финала плей-офф.

В свою очередь, «Автомобилист» продолжал ждать развязки в серии «Спартака» и магнитогорского «Металлурга». После пяти матчей уральский клуб лидировал 3-2, но для выхода в следующий раунд команде Андрея Разина необходимо было добыть ещё одну победу. Характерной особенностью этой серии являлось соблюдение двух ключевых факторов. На протяжении предыдущих пяти матчей каждый раз победу одерживала команда, которая играет дома и которая при этом открывала счёт в матче. Каждый раз это правило неизменно срабатывало.

Но в шестом матче всё пошло по иному сценарию. Для начала тренерский штаб «Спартака» пошёл на кардинальные изменения в своём составе. Место в воротах московской команды впервые в этом плей-офф с первых минут занял Андрей Кареев, тогда как основной голкипер Дмитрий Николаев даже не попал в заявку на игру. Также защитник Семён Ручкин заменил в линии обороны Михала Чайковски, а в сочетаниях форвардов произошло сразу две перестановки: Александр Бурмистров и Илья Ковальчук сменили Александра Беляева и Шейна Принса. В составе «Металлурга» не произошло изменений.

Первый период проходил в равной безголевой борьбе, но за две минуты до конца стартового отрезка уральцы решили нарушить одно из непременно работающих правил. Гости выиграли борьбу и провели быструю атаку: Дмитрий Силантьев от борта сделал пас в центр, Роман Канцеров опередил защитника и резко бросил в нижний угол — Кареев не успел среагировать.

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Таким образом, сегодня должна была победить или команда-хозяин, или команда, открывшая счёт в матче. Одно из двух правил, непременно срабатывавших на протяжении всей предыдущей части серии, сегодня точно не сработало бы. Во втором периоде ситуация повторилась вновь. Как и в стартовом отрезке, хозяева не смогли использовать большинство, хотя и создали несколько моментов, чтобы восстановить равновесие в счёте.

Кульминация же наступила за несколько минут до отправления в раздевалки. За три минуты до конца второго периода нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прорвался по флангу, развернулся и бросил в ближний угол — шайба попала в штангу и вылетела в сторону. «Спартак» был невероятно близок к тому, чтобы сравнять счёт, но вместо этого моментально нарвался на контратаку, которая оказалась голевой для гостей и роковой для хозяев. Денис Зернов получил пас на ход, выкатился на ворота и с близкого расстояния пробил Кареева, упрочив преимущество уральской команды в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На перерыв команды отправились при комфортном преимуществе гостей в две шайбы. В третьем периоде уральцам оставалось не растранжирить с трудом добытое преимущество, с чем «Магнитка» и справилась. Команда Разина довела дело до четвёртой в серии победы и прошла в полуфинал Кубка Гагарина. Магнитогорский клуб впервые в серии со «Спартаком» добыл победу в Москве и сделал это в самый нужный момент в противостоянии.

За 10 минут до конца третьего периода свою первую шайбу в нынешнем плей-офф забросил Никита Михайлис. Один из главных лидеров «Магнитки» никак не мог прервать голевое молчание в кубковых матчах, но сегодня забил в самый нужный момент для своей команды, фактически сняв все вопросы о победителе матча и всей серии. Отыграть дефицит в три шайбы было для московской команды уже безнадёжным занятием.

Теперь в третьем раунде плей-офф уральцы сразятся с «Автомобилистом», а в другом полуфинале «Трактор» сыграет с «Локомотивом». Из четырёх команд, продолжающих борьбу за титул, ранее только «Магнитка» выигрывала Кубок Гагарина. Причём делала это дважды. Остальные три команды продолжают поход за исторической для себя победой.

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