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Кожевников: странная ситуация с «Барысом». Не могу сказать, почему такой бардак происходит

Кожевников: странная ситуация с «Барысом». Не могу сказать, почему такой бардак происходит
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление генерального менеджера «Барыса» Бориса Иванищева о том, что КХЛ, принимая решение о продлении сезона до 31 мая, не учла интересы казахстанского клуба, так как сборная этой страны выступает в мае на чемпионате мира.

«Странная ситуация с «Барысом». Не могу сказать, почему такой бардак происходит. Казахстан же играет на чемпионате мира. Понятно, что «Барыс» может не пробиться далеко в плей-офф, но если пробьётся? А сколько хоккеистов играет в других наших клубах? Михайлис, Акользин, Петухов. Они основные в сборной, без них Казахстан не справится. Надо спрашивать лигу, почему так решили.

Ладно, какой-то «Йокерит» отвалился, скатертью дорога, никто не плачет. Но казахстанский хоккей нам важен. Там всегда была отличная школа: Устинка одна чего стоит. А тут мы получается сами их гоним, хотя можно было посоветоваться, нормально решить вопрос», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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