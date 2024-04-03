Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Могильный рассказал, что чувствовал, когда Кучеров побил его легендарный рекорд

Могильный рассказал, что чувствовал, когда Кучеров побил его легендарный рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный рассказал, что чувствовал, когда форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил его легендарный рекорд по очкам среди россиян в НХЛ. В сезоне-2018/2019 Кучеров набрал 128 очков, обойдя Могильного на один балл (127).

«Что чувствовал, когда в сезоне-2018/2019 Кучеров побил мой рекорд по количеству очков для россиян (смеётся)? Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то (смеётся)? В своё время, когда мы играли, люди по 160–180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.

Кучеров — молодец, я его ещё тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идёт прогресс.

А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать (улыбается)?» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android