Могильный рассказал, что чувствовал, когда Кучеров побил его легендарный рекорд

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный рассказал, что чувствовал, когда форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил его легендарный рекорд по очкам среди россиян в НХЛ. В сезоне-2018/2019 Кучеров набрал 128 очков, обойдя Могильного на один балл (127).

«Что чувствовал, когда в сезоне-2018/2019 Кучеров побил мой рекорд по количеству очков для россиян (смеётся)? Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то (смеётся)? В своё время, когда мы играли, люди по 160–180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.

Кучеров — молодец, я его ещё тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идёт прогресс.

А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать (улыбается)?» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.