«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным

Александр Могильный — один из величайших советских и российских хоккеистов в истории страны. Нападающий занимает четвёртое место в списке лучших снайперов и бомбардиров среди отечественных игроков в НХЛ, удерживает массу рекордов и достижений. Его 127 (76+51) очков в 77 матчах в легендарном сезоне-1992/1993 долгое время были лучшим результатом для россиян в НХЛ, а 76 голов — до сих пор рекорд.

Бывший форвард, поигравший за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», оставил огромный след в истории российского хоккея. И даже успел попробовать себя в качестве функционера на посту президента «Амура». Сейчас же Могильный уже в течение нескольких лет напрямую не имеет отношения ни к какому клубу и может высказывать своё мнение в качестве опытного специалиста.

Александр Могильный Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мы пообщались с Александром Геннадьевичем на актуальные темы по КХЛ и НХЛ. Специалист рассказал:

— с чем связан провал ЦСКА и как он относится к уходу Сергея Фёдорова;

— сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Гретцки и добраться до отметки в 900 голов;

— способен ли «Амур» выиграть Кубок Гагарина к 2026 году;

— как он относится к собственным великим рекордам и к достижениям Никиты Кучерова;

— почему СКА вылетел так рано и насколько справедлива критика армейцев в адрес судей;

— как оценивает реформы в КХЛ и что думает о героической победе сборной России на Олимпиаде-2018;

— с чем связаны голеадорские успехи Остона Мэттьюса и сможет ли американец побить рекорд Овечкина XXI века;

— что думает о тренерской работе Игоря Ларионова в «Торпедо» и о возвращении Ильи Ковальчука.

«Кубок Гагарина для «Амура» к 2026 году? Почему нет?»

— Как оцените сезон «Амура»?

— Сезон получился хороший. Команда вышла в плей-офф и довольно-таки неплохо смотрелась там. Так что, мне кажется, руководство клуба и тренерский штаб довольны.

— Как, на ваш взгляд, изменилась игра команды при Андрее Мартемьянове?

— Сложно сказать. Подобрали команду вместе с менеджерами, хороших ребят, опытных. Вратарская линия довольно-таки неплохая была, сыграли неплохо. А насчёт стиля — на мой взгляд, стали более агрессивно играть, плотнее. В более современный хоккей.

— Чего не хватило «Амуру», чтобы пройти «Металлург»? По игре казалось, что они всё-таки могут…

— Может быть, немножко опыта — опыта игры в плей-офф. Может быть, где-то переоценили соперника — проявили слишком много уважения к «Металлургу». Потому что периодами «Амур» просто доминировал. Поэтому, думаю, немножко дали фору клубу, могли понаглее играть, на равных. И шанс был довольно-таки неплохой обыграть «Металлург». Но получилось так, как получилось, к сожалению.

Игроки ХК «Амур» Фото: hcamur.ru

— Кто сейчас главный претендент на Кубок Гагарина?

— Сложно сказать. Четыре хороших клуба осталось! В этом и прелесть КХЛ этого года, что сложно предсказать победителя. Все четыре клуба достойны играть в полуфинале. Но как такового явного фаворита не вижу.

— Что думаете о том, что «Трактор» и «Автомобилист» вышли в полуфинал? На них ставили только самые ярые болельщики…

— Как я и сказал, в этом прелесть нынешнего сезона. Есть команды — хорошие клубы, хорошие организации — о которых ты можешь думать: «Ну выйдут в плей-офф, ну поиграют раунд». А тут молодцы ребята. Организации, тренерские штабы поработали. Ну и игроки молодцы, конечно, порадовали. Приятно смотреть! В этом году плей-офф очень интересный получается.

Но это, опять же, заслуга КХЛ — все эти потолки зарплат, выравнивание… Теперь практически у всех есть шанс дойти до самого финала и, может быть, даже выиграть Кубок Гагарина. Так что это огромная заслуга КХЛ, руководства лиги.

— Как думаете, в ближайшие сезоны какой-нибудь клуб может вот так же прорваться в элиту? У того же «Амура» задача к 2026-му взять Кубок Гагарина…

— Я уже сказал, что выравнивание потолка зарплат и его чёткое соблюдение дают шанс всем клубам. Почему нет? У «Амура» стабильный солидный бюджет, поддержка руководства, губернатора. Всё делается для того, чтобы клуб успешно играл в КХЛ и решал большие задачи. Посмотрим, как пойдёт. Задачи надо ставить большие и стремиться, идти к ним!

«Кто-то из ЦСКА должен был покинуть свою должность»

— Перейдём к другой команде, которая для вас, мягко скажем, не чужая, — ЦСКА. Что думаете о сезоне москвичей?

— Я думаю, ребята подустали. Два года подряд выигрывать Кубок Гагарина — это не так просто. Где-то, может быть, надо было обновить кровь чуть-чуть, пустить молодёжи немножко побольше. Сложно сказать со стороны.

Мне кажется, что и вратарская линия не выручила. А это ключевая составляющая команды — и тем более игры в плей-офф.

— ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым, при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаете об этом?

— Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что не в курсе, что там происходило. Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне — это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф.

Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

— Сможет ли Иван пригодиться в НХЛ?

— Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе его жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха.

— ЦСКА решил разойтись с Сергеем Фёдоровым…

— Взяли нового тренера. Они вправе сделать это. Команда не выполнила задачи. У такого клуба, как ЦСКА, руководство не будет довольно таким результатам. К сожалению, кто-то должен был покинуть свою должность. Так получилось, что это сделал Сергей Викторович…

Но я думаю, что он сделал всё, что мог. Тут 100% не вина Фёдорова. Это точно. Но надо было что-то делать — и они поступили так, как поступили.

— Стоит ли ЦСКА при новом тренере Илье Воробьёве делать качественную перестройку состава?

— Я сейчас с точки зрения болельщика могу рассуждать. Мне сложно сказать, что там внутри. Честно говоря, не могу ответить на это. Им виднее. Они сейчас придут и будут делать так, как им нужно для победы.

«Овечкин уже видит эту финишную линию, где рекорд Гретцки»

— Мы уже затронули тему НХЛ. Следите ли за лигой, за игрой наших ребят?

— Периодически читаю сводки оттуда.

— Первую половину этого сезона Александр Овечкин провёл откровенно слабо. Как думаете, с чем это могло быть связано?

— Это только Александр может знать. Прежде всего давайте тоже не будем забывать, что это серьёзная нагрузка, а Александру уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло. Я рад, что он нашёл в себе силы, все его поддерживали. Потому что мы все в этой телеге едем (смеётся), все хотим увидеть, как он покорит этот рекорд, ждём не дождёмся этого момента! Так что я рад, что у него всё сейчас получается. Дай бог ему здоровья и успехов там.

Александр Овечкин Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/ТАСС

— Банальный вопрос, но не могу не задать его: Овечкин побьёт рекорд Гретцки или нет?

— Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьёт! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет. Не то что побьёт — он просто разобьёт его! (Смеётся.)

— Может быть, он и до отметки в 900 голов сможет дойти?

— Всё возможно, всё. Главное, чтобы был здоров. От травм никто не застрахован. Главное, чтобы был здоров! Александр всем всё доказал.

— Кстати, в этом контексте вспоминаются недавние слова одного финского тренера о том, что на самом деле хоккеисты «Вашингтона» злятся из-за такого внимания к погоне Овечкина за рекордом Гретцки, из-за самой погони. Как вы думаете, возможно ли такое?

— Я не могу комментировать слова какого-то тренера, тем более не знаю, кто это говорил. Конечно, они будут говорить всё что угодно, потому что Александр идёт к этому рекорду. Лучше б эти ребята, которые злятся, концентрировались на своей игре, чтобы помогать команде играть, а не злились на Александра.

— В этом сезоне, кстати, Остон Мэттьюс может впервые за долгие годы дойти до вашего результата в 76 голов. Теоретически это всё ещё возможно. Что думаете об этом?

— Остон вообще молодец! В этом смысле он просто монстр, конечно. Приятно смотреть, что в лиге есть такие игроки, настоящие голеадоры. Он просто красавец! Чувство ворот, бросок, выбор голевой позиции… Но и команда там, конечно, достойная вокруг него. Молодец просто, вызывает огромное уважение.

А то, что он может забить столько — ну дай бог! Как я говорил, в наше время и по 85-90 забивали, так что… (Смеётся.) Это хорошо для зрителей, для пиара. Это ж прекрасно.

Остон Мэттьюс (слева) Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

— Абсолютно согласен. Хотя, конечно, кошечка на душе скребётся, ведь Мэттьюс в трёх голах от того, чтобы побить рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов — 65.

— Ух, у него 62 уже. Да побьёт, конечно! Молодец, конечно. Это просто нереально. Тем более там ещё игр восемь осталось.

— Как вы думаете, такая результативность Мэттьюса связана с талантом, усердием или всё-таки больше с командной игрой?

— Прежде всего, конечно, талант. Как без этого таланта, чувства ворот, понимания, где ты находишься на льду, когда бросить? Это, конечно, нюх на ворота. Ну и партнёры не мешают, всё понимают. Могут вывести на эти позиции.

— Как классический «офис» Овечкина, куда ему доставляют шайбы.

— (Смеётся.) Ну да.

«Даже не знал, что у меня в то время был какой-то рекорд»

— Другой наш энхаэловец, который разрывает лигу и в этом сезоне, и в последние годы, — Никита Кучеров. Что думаете о его игре?

— Он вообще молодец большой! Что он творит, доминирует! Просто гордость берёт за наших ребят! Никита доказывает всем, что он ещё на пике своей формы. Команда играет шикарно. Мне кажется, будет очень интересный плей-офф в этом году в НХЛ. Так что здоровья ему пожелаю и удачи. И новых рекордов, конечно же! (Улыбается.)

— Кучеров буквально в двух шагах от того, чтобы побить рекорд по количеству очков для россиян в НХЛ. Там осталось восемь матчей. Сможет?

— Да это он за полпериода наберёт! Судя по тому, как он играет, думаю, там даже вопросов не возникает на эту тему.

— В сезоне-2018/2019 Кучеров уже побил рекорд по количеству очков для россиян — рекорд, который принадлежал вам. Что чувствовали в тот момент?

— (Смеётся.) Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то? (Смеётся.) В своё время, когда мы играли, люди по 160-180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.

Кучеров — молодец, я его ещё тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идёт прогресс.

А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать? (Улыбается.)

— Я всегда думал, что для ряда хоккеистов рекорды важны. Всё-таки — Рекорд!

— Да разве это рекорд? (Смеётся.) 127 очков… Честно говоря, даже не знал, когда это случилось, что у меня в то время был какой-то рекорд. По шайбам-то знал, а по очкам точно нет. А тут раз — и новость такая. Ни о чём на самом деле! Для меня это всё абсолютно… пусто.

— Никита Кучеров сейчас сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата с Маккинноном и Макдэвидом. Что думаете об этих канадцах?

— Да у этих каждый год такой! Ещё почему-то Макдэвид немножко сбавил в этом году. Ну а так, они монстры! Что я ещё могу сказать. Они эталон лиги. На них люди приходят смотреть, платят большие деньги. Они огромные молодцы, талантливые ребята.

Коннор Макдэвид Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

«КХЛ же не может только из-за «Барыса» что-то менять. Никакой дискриминации не вижу»

— Сейчас разрабатывают закон об ограничениях на отъезд молодых российских хоккеистов в Северную Америку. На ваш взгляд, нужно ли это?

— Сложно сказать. Сейчас ведь тоже есть какие-то правила, они же не могут уехать просто так. А как удержать ребят можно, я не знаю. Не в курсе, что это за закон, что там будет.

— Стоит ли как-то наших молодых спортсменов ограничивать в этом плане?

— Им виднее, что делать с молодёжью. У нас же как было: если молодёжь уезжала, где-то терялась, забывалась, потом приезжала обратно, пыталась здесь себя найти. Как-то не работали правила, надо структурировать, чтобы ребята начинали здесь, становились на ноги, а там уже смотреть.

— Есть ведь разные примеры. Кирилл Капризов уехал в 23 лет, а Никита Кучеров, по сути, профессиональную карьеру начал уже в Северной Америке.

— Это разные примеры. Таких полно! Все ребята разные.

— Что думаете о Капризове?

— Хороший сезон, прекрасно играет. Желаю ему успеха, выйти в плей-офф. Замечательный молодой человек, этим всё сказано.

— Что чувствовали, когда он забил тот самый решающий гол в финале Олимпиады-2018?

— Гордость за команду, за страну! Конечно, молодец. Как будто сценарий был написан где-то наверху — на небе! Потому что сравнять в меньшинстве и забить в овертайме, хотя игра складывалась не в нашу пользу, — это было невероятно. Для всех! Ну и болельщики, конечно, порадовались. Молодцы ребята.

— Многие принижают значимость того золота. И НХЛ не было, и в финале «какая-то Германия»…

— Ну какая разница? Золото же, чего принижать-то? Приехал тот, кто приехал, Олимпиада состоялась. Смысла эту тему жевать не вижу. В истории уже ребята. Молодцы. Поехали дальше. Когда ещё теперь мы на Олимпиаде будем в следующий раз, кто его знает? Так что я к этому отношусь так.

Сборная России на Олимпиаде-2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

— Хочется надеяться, что нас уже в скором времени вернут на международную арену.

— Хотелось бы.

— По всему, что происходит в нашем хоккее и в мировом, как, на ваш взгляд, это отстранение нашей сборной может сказаться на игре национальной команды, на дальнейших выступлениях?

— Любой спортсмен должен принимать участие в турнирах, играть. Поэтому КХЛ и продлила сезон на следующий год. Если мы не будем ни в каких турнирах участвовать, мы ж не можем только с одной Беларусью играть. Надо чемпионат продлевать, чтобы больше игр было. А как ещё? У нас другого выхода нет.

— Многим показалось это решение КХЛ странным, ведь в лиге выступает «Барыс» — базовый клуб сборной Казахстана.

— Ну и что? Определяйтесь тогда, хотите вы на чемпионат мира ехать или выигрывать Кубок Гагарина. Тогда растите новых игроков, большее количество игроков. А что делать? Нужны игры. Лига же не может только из-за «Барыса» что-то менять. КХЛ — это огромная машина, которая подтвердила свою состоятельность. Лига должна развиваться в своих интересах. А «Барыс» подстроится.

— Многие считают, что надо уважительно относиться ко всем участникам лиги…

— Я никакой дискриминации не вижу. Пожалуйста — сделай дублёрный клуб, деньги у них есть. На них санкции не накладывал никто. Воспитывайте игроков. Время ехать на чемпионат мира — полно ребят может поехать. Тут не всё так однозначно.

«Вылет СКА — это просто результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов»

— Последнюю неделю активно обсуждают вылет СКА, судейские скандалы, Александр Медведев высказывался об арбитрах…

— То, что СКА вылетел — это просто результат тех действий, которые КХЛ принимает по выравниванию бюджетов и строгому соблюдению их. Потому что у всех должны быть равные шансы на льду выиграть Кубок. И тут тоже не забывайте: у них много травм было, в том числе в обороне. Ведущие защитники. Это тоже сказалось на них в плей-офф. Так что да, так получилось. Это плей-офф. «Автомобилист» заслуженно победил. Тут вообще вопросов нет. Это хоккей.

А насчёт судейства: судьи тоже люди. Мы все допускаем ошибки. Но я так не вижу, чтобы кто-то где-то кого-то специально засуживал или смотрел в другую сторону. Я такого не вижу.

Вот последняя игра была у СКА, два удаления подряд «Автомобилист» получает на последних минутах. Ну забивай — пожалуйста, кто тебе мешает? При чём здесь судьи? И удаления были по правилам, по чесноку. Забивайте и дальше играйте, проходите в следующий раунд. При чём здесь судьи?

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— Там было два спорных эпизода…

— Поэтому они и называются «спорными»! Ну не может быть такого, чтобы всё валилось в одну сторону. Бывает всё. Но не думаю, что кто-то специально пытается что-то делать. Надо просто выходить и выигрывать! И всё.

У СКА хороший клуб, хороший тренерский штаб. Не вижу никаких предпосылок, чтобы на следующий год клуб не был одним из фаворитов Кубка Гагарина. Надо просто дальше идти и работать.

— В этом плане сейчас, на ваш взгляд, в СКА нужно проводить какие-то изменения как в тренерском штабе, так и среди хоккеистов?

— Я не знаю насчёт подбора хоккеиста, это вопрос к руководству клуба, тренерскому штабу. А Медведев уже озвучил, что все остаются на своих местах. Нормально ребята работают, какие претензии к тренерскому штабу? Не зашли дальше — бывает. Потому что травм много было, в том числе ведущих игроков. Это тоже не забывайте, надо учитывать все нюансы.

Я не вижу никаких проблем. Нормально ребята работали. Почему нет?

Игроки ХК СКА Фото: ska.ru

— За последние три года СКА ни разу не выходил в финал Кубка Гагарина. А с их-то возможностями, игроками…

— Вот, опять же, результат работы КХЛ. Если у них бюджет, название, «Газпром», это не значит, что они будут выигрывать. Да, у всех равные шансы появляются, это хорошо! Только так будет развиваться лига и игроки наши — только через конкуренцию. И все это понимают, все это видят.

Ещё раз скажу: СКА — отличная организация, у них отличные руководители, они всё прекрасно понимают. Сделают выводы из своих ошибок и будут двигаться дальше. Вот поверьте мне: на следующий год СКА опять будет фаворитом. Вот увидите!

«Какое повышение? Ларионов и так высоко стоит!»

— Что думаете о «Торпедо»? С одной стороны, команда молодая, играет приятно, атакующе. С другой — в этом сезоне было несколько кризисных моментов. Под конец регулярки сразу семь поражений подряд потерпели…

— Ничего такого. Бывает. Все проходят через такие ямы в сезоне, тем более если молодая команда. Тут ничего такого нет.

А по игре, по стилю — очень интересно смотреть на «Торпедо». Ребята играют, реально играют в хоккей, а не просто кидают шайбу и бегут опять её забирать. Их интересно смотреть. Непосредственно видно почерк Игоря Ларионова, его коллектив, его тренерский штаб. Они выбрали такой стиль. Прививают советский стиль хоккея ребятам. Это нормально.

Чем-то похож «Спартак» в этом году был. Тоже интересно было смотреть.

— На ваш взгляд, Ларионову стоит и дальше оставаться в «Торпедо» или лучше пойти куда-нибудь на повышение?

— Я не знаю, куда ему дальше пойти, но у него ещё контракт с «Торпедо». Мне кажется, он очень хороший учитель. Ему нравится учить, передавать свой опыт молодым ребятам. И ребятам тоже нравится, они находят общий язык. Если ему нравится, если у него получается, почему нет? Какое повышение? Он и так высоко стоит (улыбается).

Тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как оцените возвращение в хоккей Ильи Ковальчука?

— Илья, конечно, молодец, что вернулся, что нашёл силы. Хотелось, чтобы он закончил на высоте и до финала дошёл с клубом. Не получилось, конечно… Ну, это хоккей. Бывает. А так, молодец. Я думаю, он помог ребятам. А что дальше — не знаю.

— На ваш взгляд, кто сейчас лучшие российские игроки в мире?

— Они все на слуху. Отсюда сложно НХЛ смотреть, конечно. Но понятно, что вратарская линия у нас сильная в НХЛ. Кучеров, Капризов, Панарин. Артемий шикарно играет, молодец. Как перестал комментировать, сразу начал хорошо играть (смеётся).

Сложно сказать. В НХЛ появляется полно наших ребят, которые отлично играют. Я бы не стал называть, кто первый, кто второй, кто третий. Они все молодцы. Если ты играешь в НХЛ, то уже молодец!

Ну и в КХЛ тоже (смеётся). Наши ребята все молодцы.

— Хочется, чтобы они проявили себя на самом высоком уровне.

— Проявят, проявят! Дайте им время.