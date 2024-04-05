Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» во втором матче серии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Металлургом» во втором матче полуфинальной серии (4:2).

«Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне. Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника. Здорово, что реализовали пятиминутное удаление. Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это».

— Было ли ощущение, что стало больше лёгкости в действиях команды?

— Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощённой, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко.

— Есть ли ощущение, что надо прекращать удаляться?

– Ребята в основном играют в меньшинстве одни и те же, на них нагрузка выпадает, надо играть дисциплинированно. Эти удаления ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф, надо их убрать, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, после сегодняшней победы екатеринбуржцев счёт в серии стал равным — 1-1.