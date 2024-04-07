«Каролина» объявила о подписании контракта с Глебом Трикозовым

«Каролина Харрикейнз» объявила о подписании контракта с российским нападающим Глебом Трикозовым.

Клуб подписал с нападающим трёхлетний контракт новичка. Сделка начнётся в сезоне 2024/25 и принесёт Трикозову $ 775 тыс. в НХЛ и $ 82,5 тыс. долларов в АХЛ за все три сезона. Он также получит подписной бонус в размере $262,5 тыс.

Трикозов был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 60-м номером.

На данный момент «Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка.

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл две встречи за основную команду в Континентальной хоккейной лиге и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на счету Трикозова три игры без набранных очков.

В ВХЛ за «Омские Крылья» нападающий провёл 39 матчей в сезоне-2023/2024 и набрал 21 (11+10) очко.

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