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Генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов объяснил расторжение контракта с Трикозовым

Генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов объяснил расторжение контракта с Трикозовым
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Глебом Трикозовым.

«Контракт Трикозова истекал 30 апреля, и он не планировал подписывать новый, чтобы иметь возможность уехать за океан. Наш клуб пошёл навстречу игроку, который просил о досрочном расторжении — Глеб хотел подписать контракт с «Каролиной», ему нужно было оперативно оформлять документы. Нам остаётся только пожелать ему удачи. Спортивные права на Трикозова остаются за «Авангардом», в случае возвращения он снова станет игроком нашей системы», — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл две встречи за основную команду в Континентальной хоккейной лиге и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на счету Трикозова три игры без набранных очков.

В ВХЛ за «Омские Крылья» нападающий провёл 39 матчей в сезоне-2023/2024 и набрал 21 (11+10) очко.

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