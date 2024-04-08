Журналист «Рейнджерс»: что было бы, если бы Панарин не побрился налысо?

Журналист «Рейнджерс» Джонни Лазарус задался вопросом, что было бы, если бы нападающий Артемий Панарин не побрился налысо перед текущим сезоном НХЛ. Россиянин сбрил свою обильную шевелюру, с которой он долгие годы выступал в лиге и демонстрирует лучшую результативность в карьере в НХЛ.

«Что было бы, если бы Артемий Панарин не побрился налысо? История творится на наших глазах. Нужно сделать из этого сериал», — написал журналист в своей соцсети.

«Не могу поверить, что лишь одна стрижка подарила нам такую версию Панарина!» — ответила журналисту одна из болельщиц „Рейнджерс“.

Россиянин отметился четырьмя очками в матче с «Монреалем» (5:2) и довёл количество результативных баллов в текущем сезоне до 115 (46+69) и повторил рекорд XXI века в НХЛ среди левых нападающих.