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Журналист «Рейнджерс»: что было бы, если бы Панарин не побрился налысо?

Журналист «Рейнджерс»: что было бы, если бы Панарин не побрился налысо?
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Журналист «Рейнджерс» Джонни Лазарус задался вопросом, что было бы, если бы нападающий Артемий Панарин не побрился налысо перед текущим сезоном НХЛ. Россиянин сбрил свою обильную шевелюру, с которой он долгие годы выступал в лиге и демонстрирует лучшую результативность в карьере в НХЛ.

«Что было бы, если бы Артемий Панарин не побрился налысо? История творится на наших глазах. Нужно сделать из этого сериал», — написал журналист в своей соцсети.

«Не могу поверить, что лишь одна стрижка подарила нам такую версию Панарина!» — ответила журналисту одна из болельщиц „Рейнджерс“.

Россиянин отметился четырьмя очками в матче с «Монреалем» (5:2) и довёл количество результативных баллов в текущем сезоне до 115 (46+69) и повторил рекорд XXI века в НХЛ среди левых нападающих.

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