Артемий набрал четыре очка, а его команда идёт за Президентским кубком.

«Рейнджерс» продолжают свой путь к званию лучшей команды регулярного чемпионата — команда одержала семь побед в восьми последних матчах. У Артемия Панарина же своя погоня – зв рекордами результативности Малкина и Овечкина, а также за рекордом «Рейнджерс», который принадлежит Яромиру Ягру.

«Синерубашечники» по-хозяйски начали встречу, создавая много моментов у ворот Примо. Особенно преуспевала вторая тройка нападения: Трочек, Лафреньер и Панарин могли забрасывать минимум по одной шайбе, но где-то выручил голкипер «Монреаля», а где-то подвела точность. А в конце периода «случился чёрт побери», цитируя одного известного тренера, – Коул Кофилд броском с отрицательного угла пробил Шестёркина и открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде хозяева продолжали владеть инициативой, и судьба их вознаградила-таки за старания – несколько рикошетов помогли «Рейнджерс» сравнять счёт, отличился Зибанеджад, которому ассистировал Панарин. В концовке «синерубашечники» могли наступить на те же грабли, что и в первом периоде, но шайба после броска Ньюхука попала в штангу.

В заключительном периоде «Рейнджерс» прорвало. Начал славное шествие Крис Крайдер, который вновь показал себя королём пятака, подставив шайбу после наброса Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Артемия это набранное очко стало 113-м, что позволило ему обойти Александра Овечкина по результативности в одном регулярном чемпионате. Но Хлебушку и этого показалось мало – через две с лишним минуты он отличился сам и обошёл по аналогичному показателю ещё и Евгения Малкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Команды после этого обменялись шайбами, «Монреаль» снял вратаря в концовке, и Лавиолетт выпустил своего лучшего игрока, чтобы тот пополнил результативный баланс. Однако это оказалось не так просто — сначала Панарин не смог попасть в створ, но затем ассистировал Лафреньеру, который и закрыл матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В итоге уверенная победа «Рейнджерс», которая помогает им приблизиться к Президентскому кубку. Артемий Панарин сегодня отметился в истории российского хоккея с особой, самой приятной стороны, обойдя двух лучших российских хоккеистов последних 20-30 лет, Малкина и Овечкина по результативности в одном регулярном чемпионате. Да, в плане командных заслуг Хлебушку будет тягаться с ними сложно, но место в истории в компании с Кучеровым, Могильным и Фёдоровым у Артемия никто уже не заберёт. Случайный пассажир туда затесаться не может, это место отведено для великих, коим Панарин становится прямо на наших глазах. Сегодняшние четыре очка позволили ему продолжить погоню за рекордом франшизы — до Ягра осталось восемь очков.