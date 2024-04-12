«Вашингтон» проиграл «Баффало», у Овечкина — передача

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Баффало» забивали Закари Бенсон, Алекс Так, Джек Куинн и Дилан Козенс.

За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел седьмое поражение за последние восемь матчей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Баффало» проведёт матч с «Флоридой Пантерз».