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«Идиотизм не имеет границ». Фетисов о решении Словакии не приглашать игроков из КХЛ на ЧМ

«Идиотизм не имеет границ». Фетисов о решении Словакии не приглашать игроков из КХЛ на ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную команду на чемпионат мира в Чехии.

«Это их проблемы, я же не должен сожалеть по этому поводу. Идиотизм не имеет границ. Хотя вроде как политические руководители всю ситуацию понимают и ведут свою политику взвешенно, но это решение очень странное. Но с этим решением жить дальше только им», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

В этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге выступали девять словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар («Спартак»), Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Кристиан Ярош («Северсталь»), Мислав Росандич («Лада») и нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи»), Томаш Юрчо («Авангард»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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