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Александр Овечкин высказался о тяжёлом положении клуба в серии с «Рейнджерс»

Александр Овечкин высказался о тяжёлом положении клуба в серии с «Рейнджерс»
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Вчера, 27 апреля завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

После окончания матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал третье подряд поражение своего клуба в серии. «Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, в трёх матчах плей-офф Овечкин не отметился результативными действиями. Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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