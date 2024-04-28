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Остон Мэттьюс из-за болезни не смог завершить четвёртый матч серии с «Бостоном»

Остон Мэттьюс из-за болезни не смог завершить четвёртый матч серии с «Бостоном»
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс из-за болезни не смог завершить четвёртый матч серии с «Бостоном» (1:3). Форвард сыграл два периода, после чего больше на льду не появлялся. Как сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера команды Шелдона Кифа, форвард был снят с игры по решению медицинского штаба команды. Ранее сообщалось, что Мэттьюс восстанавливается после болезни, из-за которой пропускает тренировки команды в плей-офф.

Всего в четвёртом матче Мэттьюс провёл на площадке 14 минут и 16 секунд без набранных очков. В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    
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