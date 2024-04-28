Маршан — злой гений! Вновь прибил «Торонто», не оставив им теперь права на ошибку

В прошлом году «Торонто» прервал злополучную серию и сумел выйти во второй раунд плей-офф, но неожиданно именно в то время родилась новая серия. Поражение в предыдущем матче стало для «листьев» пятым подряд на домашней площадке.

Помочь прервать это должен был Вильям Нюландер, который наконец-то вернулся в состав после того, как пропустил первые три игры.

Первого гола пришлось ждать 15 минут – Джеймс ван Римсдайк с пятака отправил шайбу между щитков Самсонову.

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Оператор сразу же после взятия ворот выхватил крупный план Шелдона Кифа, взгляд в пол которого выражал чуть ли не отчаяние. А это счёт только стал 0:1.

Во втором периоде «Торонто» начал чаще пребывать в зоне «Бостона», однако в голевые моменты это по-прежнему не выливалось. По этой серии многие поняли одну вещь – большинство «Брюинз» работает, как часы. Так произошло и на этот раз. Удаление Макса Доми реализовал Брэд Маршан, отлично попав из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в самом конце периода «листья» совершили грубейшую ошибку в обороне, позволив Маршану и Пастрняку убежать вдвоём против одного Самсонова. Российский голкипер подчистить за своей обороной не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И на третий период не вышел – место в воротах занял Уолл. Хозяевам терять уже было нечего, они понеслись вперёд и быстро могли отыграть одну шайбу – блестящую технику продемонстрировал Митч Марнер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее серьёзное давление продолжилось, но Вильям Нюландер схватил удаление в чужой зоне, после чего «листья» в себя прийти уже не сумели.

«Бостон» одерживает третью победу и находится в шаге от выхода в следующий раунд. А «Торонто» проигрывает шестой матч подряд на домашней площадке в плей-офф и останавливаются в одном поражении от вечного антирекорда франшизы. Серия, начавшаяся в марте 1952 года и закончившаяся в марте 1956, насчитывала семь домашних поражений подряд.

Брэд Маршан забросил шайбу и сделал результативную передачу, что позволило ему выйти на второе место в истории франшизы по набранным очкам, а также выйти на третье место по результативности в истории лиги среди левых нападающих.