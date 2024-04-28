«Спасибо за игру и самоотверженность». ЦСКА попрощался с нападающим Светлаковым

Пресс-служба ЦСКА опубликовала сообщение, в котором клуб попрощался с нападающим Андреем Светлаковым. Форвард покидает армейский клуб и продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый! Нападающий Андрей Светлаков покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Форвард является воспитанником армейского клуба. В составе главной команды Светлаков провёл в общей сложности 517 матчей и набрал 197 (76+121) очков.

В составе ЦСКА Светлаков стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023) и четырёхкратным чемпионом страны! Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провёл за ЦСКА 59 матчей, в которых набрал 29 очков — забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача. На данный момент всю карьеру в КХЛ форвард провёл в составе московских армейцев.