Нападающий Андрей Светлаков покинет ЦСКА и продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции КХЛ, сообщает хоккейное агентство Winners, представляющее интересы игрока.

«Как все уже знают, по истечению контракта с ХК ЦСКА, нападающий Андрей Светлаков покинет команду. Сейчас можно сказать, что свою карьеру Андрей продолжит в клубе из Восточной конференции», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провёл за ЦСКА 59 матчей, в которых набрал 29 очков — забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача. Всего в КХЛ Светлаков провёл 517 матчей и набрал 197 (76+121). Всю карьеру в КХЛ форвард провёл в составе московских армейцев.