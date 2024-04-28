Защитник «Далласа» Миро Хейсканен приблизился к рекорду франшизы Сергея Зубова

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии с «Вегасом» (3:2 ОТ). Игрок обороны вышел на чистое второе место по числу голов в плей-офф среди защитников в истории франшизы. На счету Хейсканена 11 голов в 69 матчах плей-офф.
Лидерами франшизы «Далласа»/«Миннесоты» по голам защитников в плей-офф являются Сергей Зубов и Крейг Хартсбург. На счету игроков обороны по 15 голов в плей-офф.
Всего на счету Хейсканена в регулярках НХЛ 258 (53+205) очков в 425 матчах. В плей-офф на счету 24-летнего финна 49 (11+38) очков в 69 матчах.
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».
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