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«Даллас» выиграл первый матч в серии с «Вегасом», Дадонов отметился передачей

«Даллас» выиграл первый матч в серии с «Вегасом», Дадонов отметился передачей
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 11:09 (5x5)     0:2 Хейсканен (Сегин, Дадонов) – 25:25 (5x5)     1:2 Макнэбб (Стивенсон) – 30:38 (5x5)     2:2 Айкел (Макнэбб) – 33:50 (4x5)     2:3 Джонстон (Робертсон, Сутер) – 76:22 (5x5)    

Первый период прошёл с полной доминацией хоккеистов «Далласа». По итогам первой трети матча гости вели со счётом 1:0 — отличился Уайатт Джонстон с передач Джейсона Робертсона и Миро Хейсканена. Во втором периоде «Старз» продолжили обрушивать на ворота хозяев множество атак, результатом одной из которой стал гол Миро Хейсканена с передач Тайлера Сегина и Евгения Дадонова. Вскоре «Вегасу» удалось переломить ход матча и забросить две шайбы, одна из которых в меньшинстве. Голы забили Брейден Макнэбб и Джек Айкел. При счёте 2:2 команды ушли в овертайм, где победу «Далласу» принёс гол Джонстона, оформившего дубль.

Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вегаса» в ночь на 30 апреля.

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