«Даллас» выиграл первый матч в серии с «Вегасом», Дадонов отметился передачей

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

Первый период прошёл с полной доминацией хоккеистов «Далласа». По итогам первой трети матча гости вели со счётом 1:0 — отличился Уайатт Джонстон с передач Джейсона Робертсона и Миро Хейсканена. Во втором периоде «Старз» продолжили обрушивать на ворота хозяев множество атак, результатом одной из которой стал гол Миро Хейсканена с передач Тайлера Сегина и Евгения Дадонова. Вскоре «Вегасу» удалось переломить ход матча и забросить две шайбы, одна из которых в меньшинстве. Голы забили Брейден Макнэбб и Джек Айкел. При счёте 2:2 команды ушли в овертайм, где победу «Далласу» принёс гол Джонстона, оформившего дубль.

Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вегаса» в ночь на 30 апреля.