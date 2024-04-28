«Даллас» выиграл первый матч в серии с «Вегасом», Дадонов отметился передачей

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».
Первый период прошёл с полной доминацией хоккеистов «Далласа». По итогам первой трети матча гости вели со счётом 1:0 — отличился Уайатт Джонстон с передач Джейсона Робертсона и Миро Хейсканена. Во втором периоде «Старз» продолжили обрушивать на ворота хозяев множество атак, результатом одной из которой стал гол Миро Хейсканена с передач Тайлера Сегина и Евгения Дадонова. Вскоре «Вегасу» удалось переломить ход матча и забросить две шайбы, одна из которых в меньшинстве. Голы забили Брейден Макнэбб и Джек Айкел. При счёте 2:2 команды ушли в овертайм, где победу «Далласу» принёс гол Джонстона, оформившего дубль.
Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вегаса» в ночь на 30 апреля.
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