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Маршан вышел на 3-е место по очкам в плей-офф среди левых вингеров, Овечкин — на 2-м месте

Маршан вышел на 3-е место по очкам в плей-офф среди левых вингеров, Овечкин — на 2-м месте
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан отметился голом и результативной передачей в победном четвёртом матче серии с «Торонто» (3:1).

Всего в плей-офф НХЛ на счету 35-летнего нападающего стало 136 (56+80) очков. По этому показателю Маршан вышел на чистое третье место среди левых крайних нападающих в истории НХЛ.

Второе место по очкам в плей-офф среди крайних левых форвардов занимает Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» имеет в своём активе 141 (72+69) очко в 150 матчах плей-офф.

Первое место по очкам в плей-офф среди левых вингеров занимает Брайан Пропп, на счету которого 148 (64+84) результативных баллов в 160 матчах.

Для Маршана эта шайба стала 56-й за клуб в плей-офф НХЛ. Таким образом, форвард вышел на первое место в истории «Бостона» по количеству шайб в Кубке Стэнли. Он обошёл по данному показателю Кэма Нили, в активе которого 55 заброшенных шайб в плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    
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