Пастрняк высказался о рекорде Маршана за «Бостон»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался об игре капитана команды Брэда Маршана в текущей серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» и его рекорде за клуб по голам в Кубке Стэнли.

«Он был великолепен в последних двух матчах. Брэд так много делает для нашей команды, и не только в последних играх, которые ему удались. Он полностью погружен в происходящее на льду. Забивает за нас, отыгрывает важные минуты. … Он наш капитан, и определённо вёл нас правильным путём в последних двух играх. За таким лидером легко следовать», — приводит слова Пастрняка пресс-служба НХЛ.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф с «Торонто» Маршан забросил вторую шайбу «Бостона». Этот гол стал для него 56-м за клуб в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, форвард вышел на первое место в истории «Брюинз» по количеству шайб в этом отрезке чемпионата. Он обошёл по данному показателю Кэма Нили, в активе которого 55 заброшенных шайб в плей-офф.