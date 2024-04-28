Брэд Маршан установил исторический рекорд «Бостона» по голам в Кубке Стэнли

В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3). Шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.

Для Маршана эта шайба стала 56-й за клуб в плей-офф НХЛ. Таким образом форвард вышел на первое место в истории «Бостона» по количеству шайб в Кубке Стэнли. Он обошёл по данному показателю Кэма Нили, в активе которого 55 заброшенных шайб в плей-офф.

Напомним, у «Мэйпл Лифс» единственный гол на счету Митчелла Марнера.

Таким образом, «Бостон» выиграл оба матча в Торонто и повёл в серии 3-1. Пятая игра состоится в Бостоне в ночь с 30 апреля на 1 мая. В случае победы «Бостона» — «Торонто» покинет турнир.