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«Колорадо» — «Виннипег»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 21:30

«Колорадо» — «Виннипег»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 21:30
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В воскресенье, 28 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. Соперники будут играть на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США). Начало — в 21:30 по московскому времени.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первую встречу серии выиграл «Виннипег» со счётом 7:6. Вторая и третья игра остались за «лавинами» со счётом 5:2 и 6:2. Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии 2-1.

Во всех трёх матчах у сегодняшних хозяев льда отличался российский нападающий Валерий Ничушкин. Сейчас на его счету три очка (заброшенные шайбы).

Единственный россиянин в составе «Джетс» Владислав Наместников забил гол в первой игре и больше очков пока не набирал.

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