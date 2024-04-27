Главный тренер «Колорадо»: Георгиев сегодня снова был великолепен

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победного матча первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Виннипег Джетс» высоко оценил игру российского голкипера «лавин» Александра Георгиева.

«Георгиев сегодня снова был великолепен. Он дал нам время, чтобы вернуться в игру. В итоге мы реализовали своё большинство. Именно большинство спасло нас сегодня. Как я и предполагал, это была тяжёлая игра с большим количеством силовых приёмов», — цитирует Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По итогам третьего матча «Колорадо Эвеланш» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 28 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (2-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (2-1).

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