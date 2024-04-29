«Мне надо было конкретно это озвучить». Самонов — о том, что было нужно делать до плей-офф

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, что ему не хватило отдыха перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Виктор Козлов признал, что надо было дать вам побольше отдыхать. Согласны с ним?

— Мне нормально было, единственное, возможно, перед плей-офф надо было чуть больше дать вздохнуть. Сейчас анализирую, может, надо было больше паузу дать, спокойно к этому отнестись. А так хороший ритм, всё нравится.

— Отдохнуть перед плей-офф – это чтобы преодолеть выгорание от нагрузки?

— Просто перезагрузиться, отойти от этого, прочистить голову. Даже если ты сидишь бэкапом, всё равно готовишься к игре. В жизни всякое бывает, а в игре вообще что угодно может случиться. Понятно, что это тренерскому штабу решать, но, может, в хорошем смысле надо было немного переключиться от хоккея, соскучиться по нему. Сделать мини-перерыв, где-то, возможно, мне его чуть-чуть не хватило.

Но всё, что случилось в плей-офф, это всё равно на моей совести. Не лучшим образом сыграл в играх на вылет.

— С Козловым после сезона обсуждали момент про необходимость отдыха перед плей-офф?

— Большого разговора на эту тему не было, но, наверное, и тренерский штаб, и я теперь это понимаю. Мне надо было конкретно это озвучить, да и всё. Но я так воспитан, мне говорят – играешь, я играю. Не канючу, ничего. Дают играть – играю.

— Но вы же уже опытный вратарь, не первый год в лиге, можно уже начинать высказывать своё мнение.

— Да, наверное, где-то надо было потвёрже это продавить, и всё, возможно, сложилось бы по-другому для нас. Но в любом случае это тоже опыт. В следующий раз будем умнее, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.