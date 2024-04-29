«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым

Александр играл с травмой, но не снимает с себя ответственности за вылет в первом раунде от «Трактора».

Вратарь Александр Самонов перебрался в «Салават Юлаев» из «Северстали» прошлым летом. В Уфе он провёл великолепный регулярный сезон, став лучшим в лиге по коэффициенту надёжности (1,79), «сухим» матчам (7), а по проценту отражённых бросков (93,7) уступил только Тимуру Билялову.

«Салават» играл ярко и мощно, войдя в плей-офф одним из фаворитов Кубка Гагарина, однако уступил в первом же раунде «Трактору» со счётом 2-4. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Самонов не стал снимать с себя ответственность за поражение, хотя и играл с травмой. Также поговорили о том, что его всё равно постоянно критикуют, о сезоне в целом, о главном тренере команды Викторе Козлове и почему его так любят игроки, об Илье Ежове, для которого этот год стал последним в карьере, и о феномене Андрея Разина, с которым Самонов работал в «Северстали».

«Нормальный сезон, но всегда хочется большего»

— Саша, как проходит восстановление, всё заживает по плану?

— Да, всё хорошо. Как прилетел из Уфы в Питер, начал реабилитацию, сейчас уже всё хорошо. Сейчас ещё отдохнуть слетаем, и начну уже плотно тренироваться.

— На вас в этом году выпала запредельная нагрузка. Были к такому готовы? Что-то меняли в подготовке, восстановлении?

— Был готов, понимал, что будет много работы. Работы я не боюсь. Надо было подготовить правильно тело и голову к такому ритму. Ничего такого, спокойно старался играть, помогать ребятам.

— В регулярке вы стали одним из лучших вратарей лиги по основным показателям. Значит, правильно готовились?

— Да, значит, всё было неплохо. С ребятами в команде у нас сложились хорошие взаимоотношения, они мне помогали, я – им. Все эти вещи вкупе помогли тому, чтобы всё сложилось нормально.

— Было ли проще играть благодаря системе обороны?

— С ребятами был диалог, если что-то кому-то не подходило по игре, мы старались подстраиваться друг под друга. Взаимопонимание на льду было хорошим.

— Если оставить плей-офф за рамками, можно ли назвать этот сезон лучшим в карьере?

— Да, неплохой сезон, но ещё есть к чему стремиться, что улучшать. Скажем так, нормальный сезон, но всегда хочется большего.

«Всё, что случилось в плей-офф, всё равно на моей совести»

— Виктор Козлов признал, что надо было дать вам побольше отдыхать. Согласны с ним?

— Мне нормально было, единственное, возможно, перед плей-офф надо было чуть больше дать вздохнуть. Сейчас анализирую, может, надо было больше паузу дать, спокойно к этому отнестись. А так хороший ритм, всё нравится.

— Отдохнуть перед плей-офф — это чтобы преодолеть выгорание от нагрузки?

— Просто перезагрузиться, отойти от этого, прочистить голову. Даже если ты сидишь бэкапом, всё равно готовишься к игре. В жизни всякое бывает, а в игре вообще что угодно может случиться. Понятно, что это тренерскому штабу решать, но, может, в хорошем смысле надо было немного переключиться от хоккея, соскучиться по нему. Сделать мини-перерыв, где-то, возможно, мне его чуть-чуть не хватило.

Но всё, что случилось в плей-офф, это всё равно на моей совести. Не лучшим образом сыграл в играх на вылет.

— С Козловым после сезона обсуждали момент про необходимость отдыха перед плей-офф?

— Большого разговора на эту тему не было, но, наверное, и тренерский штаб, и я теперь это понимаем. Мне надо было конкретно это озвучить, да и всё. Однако я так воспитан, мне говорят – играешь, я играю. Не канючу, ничего. Дают играть – играю.

— Но вы же уже опытный вратарь, не первый год в лиге, можно уже начинать высказывать своё мнение.

— Да, наверное, где-то надо было потвёрже это продавить, и всё, возможно, сложилось бы по-другому для нас. Но в любом случае это тоже опыт. В следующий раз будем умнее.

«Я не мог сказать: извините, у меня всё болит, я устал и ничего не могу»

— У вас же и травма ещё была.

— Да, но если я сказал, что играю, то с меня спрос 100-процентный. Я сказал, что готов играть в плей-офф и полностью ответственен за своё решение.

— Насколько сильно травма мешала, она же влияла на движение?

— Да, старались в плане игры это минимизировать, подобрать что-то. Но в игре об этом не думаешь всё равно. Понимал, что мы целый год бились-старались, и я не мог сказать просто так: извините, я устал, у меня всё болит, я ничего не могу. Плюс есть свои амбиции, плюс ребята… Честно, никогда не был таким человеком, который где-то отсиживается. Понятно, что здоровье здоровьем, но в плей-офф не играет только мёртвый. Я по-честному играл, как мог, ребята мне помогали, я старался им чем-то помогать.

— Ежов вас в этом году надёжно подменял, у вас была отличная связка. Не жалеете всё-таки, что не попросили хотя бы пару матчей отдыха? Может, и результат бы сложился иначе.

— Может быть, так и надо было сделать, но не могу сказать… В плей-офф ритм бешеный, особенно в первом раунде, все грызутся очень сильно, стараются. И бросать Илью под этот поезд… Всё равно плей-офф – это немного другой турнир. Наверное, с моей стороны было неправильно говорить: «Илья, иди-ка попотей, а я отдохну». Я старался действовать по-хоккейному и по-человечески.

— Травму вы получили на Дальнем Востоке. Не из-за этого на оператора там сорвались?

— Нет! Это просто момент накопленной усталости и радости после игры. Я никого не обвиняю ни в чём, сам понимаю, что с эмоциями не совладал. Скажем так, не совсем профессиональные действия от меня и от оператора.

— Потом оказалось, что не только у вас к этому оператору были претензии.

— Значит, не Самонов один такой плохой (улыбается).

«Равнодушных не было, мне было не стыдно в раздевалке смотреть на ребят»

— Счёт в серии с «Трактором» — не по игре?

— Мы спокойно могли проходить… Но так сложилось, что и я не показал нужный уровень, и моменты не залетали, которые в сезоне обычно залетали. Может, где-то чуть строже нам надо было сыграть в обороне, и всё. Со спокойной душой прошли бы дальше, продлили бы сезон.

— «Трактор» специально пытался выбить «Салават» из колеи драками, увести от игры в хоккей. Почему же команда клюнула на это, настолько эмоции кипели?

— Да мы особо и не клевали, просто эмоционально это всё затягивало. Все хотели прям плей-офф-плей-офф устроить, а получилось так, что… Да, может быть, распылились где-то. Но возьми мы первые две игры, и, мне кажется, ничего такого сложного бы не было.

Григорий Панин и Сергей Телегин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Проиграть решающий матч с 2:0 это, должно быть, очень больно?

— Да, довольно неприятно.

— Тем более когда «Салават» многие считали фаворитом не только в серии, а Кубка Гагарина.

— Да, у нас хороший подбор игроков. Неприятно так рано заканчивать.

— Быстро отошли?

— Да, негатив, неприятно, но это опыт. Дня два-три понадобилось, чтобы всё это переварить, потом более детально обсудить, что сделали правильно, что неправильно. Но равнодушных не было, мне не стыдно было в раздевалке после шестого матча смотреть на ребят. Мы старались, бились, но в этом году вот так.

— В серии с «Трактором» на первый план вышла вратарская дуэль, когда Фукале всё тащил. А что скажете о его травме с «Локомотивом»? Много споров было, специально это Шалунов сделал или нет.

— Думаю, Макс точно не специально, он тянулся за шайбой. Ну давайте тогда про любой стык с вратарём говорить, что это умышленное нанесение травмы. Я реально сочувствую и сопереживаю всем в моментах с травмами, но тут, мне кажется, злого умысла и близко не было.

«У Козлова североамериканский уклон — нет оров, криков, «пихача» не по делу»

— Если брать регулярный сезон, то по нему от «Салавата» исключительно позитивные впечатления остались. Команда очень быстро смогла перестроиться и дальше шла только вверх. Согласны?

— Да, полностью согласен. Уфе и уфимским болельщикам такой хоккей больше по душе, и нам интереснее так играть. Да, такой хоккей более энергозатратный, но это наша работа. Когда играешь в такой хоккей, больше эмоций и движения. Все видели, что у нас очень мобильная команда.

— Как Виктор Козлов справлялся с этой ситуацией на старте сезона, как удалось так быстро встать на нужные рельсы?

— Тренерский штаб предложил изменения в игре, команда хорошо на это откликнулась. Не было притирок или недовольства, просто быстро перестроились, оттачивали всё на тренировках, и на игре всё быстро стало получаться.

— Расскажите, что в Козлове такого, что его так любят игроки?

— Он спокоен в любой ситуации, как бы ни складывался матч. У него немного североамериканский уклон – нет оров, криков, «пихача» не по делу. Он всё старается донести спокойно, если у тебя что-то не получается, тренеры постараются объяснить, показать наглядно ещё раз. Понятно, что у всех есть терпение и точка невозврата, но мне кажется, Виктор Николаевич не такой. Он спокойно всё доносил. Есть определённые требования, выполняешь их – всё нормально, играешь. Не выполняешь — наверное, не будешь играть. Всё спокойно, на честности. Он знает, что у него в штабе каждый за что-то отвечает.

Виктор Козлов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Были небольшие задержки по зарплате, но глобальных проблем нет»

— Слухи про переход в ЦСКА — это были всего лишь слухи, вброс для отвлечения в плей-офф?

— Я никуда не собираюсь, у меня контракт до 2026 года. На эти слухи не обращал внимания. Со мной или моим агентом никто не связывался. Не мешало мне это.

— Насколько вам нравится в Уфе, как организация, как всё?

— В этом плане всё хорошо. Да, были проблемы по зарплате, небольшие задержки. Но сейчас всё это стараются нормализовать, глобальных проблем нет. Мне в удовольствие играть в «Салавате».

— Хмелевски остаётся, хотя сразу после серии в его словах не было уверенности на этот счёт. Ливо остаётся. Несмотря на такое обидное поражение, лидеры команды верят в то, куда идёт клуб. Расскажите, что придаёт этой уверенности?

— Ребятам нравится стиль хоккея. Сейчас ещё вернули лимит в пять иностранцев, так что, думаю, Ливо и Хмелевски – не последние иностранцы в команде. Город хороший, всё, что надо, для жизни есть. Я вообще рядом с ареной живу, мне вообще супер, всё под рукой.

«К сожалению, Ежов завершает карьеру. Но он не видит, как растут его дети»

— Ежов завершает карьеру. Обсуждали ли вы с ним его решение, удивлены ли этому обстоятельству?

— К сожалению, да, завершает. Он мне сказал, что это всё идёт от семьи. Он по девять с половиной месяцев не видит семью, раз в сезон они прилетают только. Это тяжело, у него двое детей растут, а он этого не видит. Думаю, это накладывает отпечаток. Такие моменты выше зарабатывания денег. Он уже не мальчик, я его прекрасно понимаю.

— Вы же с ним ещё в «Витязе» пересекались?

— Да, я в КХЛ заходил, когда основательно начал играть, с ним. И сейчас, когда он заканчивает, мы тоже в тандеме работали. Приятно, но грустно.

Илья Ежов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Пока неясно, кто будет вашим сменщиком. На следующий сезон готовитесь к такому же объёму работы?

— Мне без разницы, я готов к любому объёму работы, главное, чтобы это было на пользу команде. Конечно, хочется играть много и качественно.

— Готовы ли брать на себя функции ментора, если вторым вратарём в новом сезоне будет молодой голкипер, например Вязовой, о котором много говорят?

— Если надо, конечно, что-то подскажу. Всё равно много общаемся, и по бытовым вопросам всегда подскажу. Но если не спросят, то буду молчать. Сейчас все профессионалы своего дела, всё сами знают (улыбается).

— Молодёжь может стесняться спрашивать…

— Да, иногда прямо видно по ребятам, что мнутся, стесняются. У всех в карьере это было. Надо не стесняться, больше общаться, так строится коллектив. Я только за коммуникацию или что-то подсказать.

«Да что мне кому доказывать? Пусть говорят, может, работа такая у них — критиковать»

— Мне кажется удивительным, что вы уже не первый год доказываете высокий уровень – и в КХЛ, и за сборную, на том же чемпионате мира. Вы топовый вратарь, а вас всё критикуют и критикуют. Как вы к этому относитесь, с улыбкой или свербит, что надо доказать им?

— Да что мне кому доказывать? Самому себе надо доказать, а остальным что доказывать? Пусть говорят, у них, может, работа такая – говорить, критиковать.

— Что вам ещё надо сделать, чтобы вас перестали критиковать? И вообще, нужно ли что-то делать или достаточно просто выполнять свою работу?

— Делать свою работу и стараться выигрывать. Как говорят, победителей не судят.

— То есть надо стать чемпионом.

— Конечно, мы же для этого и работаем, всю жизнь к этому идём, стараемся. Думаю, всё ещё впереди.

«Разин ставит нормальный хоккей. Не удивлён тому, что он сделал»

— Хочу ещё про Разина спросить, раз вы с ним работали в том году. В чём его феномен, как он это делает?

— Он ставит нормальный хоккей, и в коллективе там, думаю, вообще нет проблем. Ребятам дают играть, они сыгрались, дают результат. Почему надо отпускать эту педаль газа? Он даёт играть любым ребятам. Если выполняешь, то вопросов у него не будет. А если нет — то извини, парень.

— То есть вы вообще не удивлены тому, что он сейчас сделал?

— Нет, не особо удивлён.

— Набоков — будущая суперзвезда?

— Дай бог, дай бог. Парень очень хорошую игру показывает, качественную. Он молодец, в топе.