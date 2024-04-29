«Вашингтон» красиво забил «Рейнджерс», у Алексеева первое очко в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Автором второго гола в составе хозяев стал молодой канадский нападающий Хендрикс Лапьер. Ему ассистировал российский защитник Александр Алексеев, набравший своё первое очко в плей-офф НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, у гостей российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. В случае поражения в сегодняшнем матче «Вашингтон» проиграет серию с «Рейнджерс» со счётом 0-4 и покинет розыгрыш Кубка Стэнли 2024 года.
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