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Панарин забил и вывел «Рейнджерс» вперёд в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Автором третьего гола в составе гостей стал российский форвард Артемий Панарин. Ассистировали ему Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

Отметим, для Панарина это уже второе очко в матче. Прежде он записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: