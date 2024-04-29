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«Он боец». Строум рассказал, что Оши играл матч в плей-офф со сломанной рукой

«Он боец». Строум рассказал, что Оши играл матч в плей-офф со сломанной рукой
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум сообщил, что форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши играл четвёртый матч серии с «Рейнджерс» (2:4) со сломанной рукой. Этот матч может стать последним в карьере американского форварда.

«Он воин, по-другому это не описать. Он один из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Вы были бы ошеломлены, если бы увидели, что он делал для подготовки своего тела к матчу. Если это его последняя игра в карьере, то он адский воин. Он делает всё, что можно желать от товарища по команде. Каждую смену он отдаёт своё сердце и душу. Сегодня играл со сломанной рукой», — цитирует Строума RMNB.

Во втором матче серии Оши попал под силовой приём Панарина после нескольких стычек с россиянином по ходу игры.

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