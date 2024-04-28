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Панарин высказался о силовом приёме на Оши в матче с «Вашингтоном»

Панарин высказался о силовом приёме на Оши в матче с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал силовой приём на игроке «Вашингтон Кэпиталз Ти Джее Оши во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мой хит? Ничего особенного, просто хоккей.

Что я сказал Оши после его игры высоко поднятой клюшкой? Я просто говорил на английском. Не знаю, что сказал», — приводит слова Панарина журналист Ларри Брукс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче с «Вашингтоном» (4:3) россиянин исполнил опасный силовой приём на форварде столичного клуба Ти Джее Оши, сокрушив американца ударом локтём в голову. Арбитры не усмотрели в этом нарушения правил. Однако перед этим Оши попал клюшкой по Панарину, на что судьи также не отреагировали. В связи с этим любое касание Панарина в матче сопровождалось активным свистом с трибун.

Отметим, Оши проверяли на сотрясение в ходе матча.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    
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