Панарин высказался о силовом приёме на Оши в матче с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал силовой приём на игроке «Вашингтон Кэпиталз Ти Джее Оши во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мой хит? Ничего особенного, просто хоккей.

Что я сказал Оши после его игры высоко поднятой клюшкой? Я просто говорил на английском. Не знаю, что сказал», — приводит слова Панарина журналист Ларри Брукс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче с «Вашингтоном» (4:3) россиянин исполнил опасный силовой приём на форварде столичного клуба Ти Джее Оши, сокрушив американца ударом локтём в голову. Арбитры не усмотрели в этом нарушения правил. Однако перед этим Оши попал клюшкой по Панарину, на что судьи также не отреагировали. В связи с этим любое касание Панарина в матче сопровождалось активным свистом с трибун.

Отметим, Оши проверяли на сотрясение в ходе матча.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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