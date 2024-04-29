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Самонов — о драках в серии с «Трактором»: все хотели прям плей-офф-плей-офф устроить

Самонов — о драках в серии с «Трактором»: все хотели прям плей-офф-плей-офф устроить
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал серию драк в матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором». Одним из активных участников драк стал нападающий челябинской команды Чарльз Робинсон.

— «Трактор» специально пытался выбить «Салават» из колеи драками, увести от игры в хоккей. Почему же команда клюнула на это, настолько эмоции кипели?

— Да мы особо и не клевали, просто эмоционально это всё затягивало. Все хотели прям плей-офф-плей-офф устроить, а получилось так, что… Да, может быть, распылились где-то. Но возьми мы первые две игры, и мне кажется, ничего такого сложного бы не было, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»:
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
Эксклюзив
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
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