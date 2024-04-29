«Во втором раунде будут команды получше». Панарин — о победе 4-0 в серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги серии с «Вашингтоном», в которой «синерубашечники» оказались сильнее со счётом 4-0. В четвёртом матче серии (4:2) россиянин стал автором победного гола.
«Мы выиграли серию, так что это хорошо, но, конечно, нам нужно подготовиться к следующему раунду на 100 процентов. Мы обязательно должны играть лучше во втором раунде плей-офф. Во втором раунде будут команды получше.
У вас не так уж много шансов закрыть серию. Есть лишь четыре шанса, или вы отправитесь домой. Мы играли хорошо, но я думаю, что мы можем играть ещё лучше», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.
Во втором раунде плей-офф «Рейнджерс» встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс», где текущий счёт 3-1 в пользу «Харрикейнз».
- 29 апреля 2024
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