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«Во втором раунде будут команды получше». Панарин — о победе 4-0 в серии с «Вашингтоном»

«Во втором раунде будут команды получше». Панарин — о победе 4-0 в серии с «Вашингтоном»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги серии с «Вашингтоном», в которой «синерубашечники» оказались сильнее со счётом 4-0. В четвёртом матче серии (4:2) россиянин стал автором победного гола.

«Мы выиграли серию, так что это хорошо, но, конечно, нам нужно подготовиться к следующему раунду на 100 процентов. Мы обязательно должны играть лучше во втором раунде плей-офф. Во втором раунде будут команды получше.

У вас не так уж много шансов закрыть серию. Есть лишь четыре шанса, или вы отправитесь домой. Мы играли хорошо, но я думаю, что мы можем играть ещё лучше», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Рейнджерс» встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс», где текущий счёт 3-1 в пользу «Харрикейнз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    
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