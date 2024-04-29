Овечкин отправился в отпуск! Гол Панарина похоронил «Вашингтон»

«Вашингтон» попал в тяжелейшую ситуацию, проиграв три матча серии с «Рейнджерс» подряд. «Столичные» подходили к четвёртой встрече без права на ошибку. «Ни единой ошибки» — с таким девизом «Кэпс» выходили на «матч смерти».

Тем не менее были и хорошие новости. В состав «Вашингтона» вернулись сразу два основных защитника, которые восстановились после травм, — Ник Дженсен и Расмус Сандин.

…однако последствия решения вернуть их аукнулись уже на первой минуте матча. Дженсен, получив передачу в своей зоне и попав под прессинг, с фланга сделал движение в центр и… просто отпустил шайбу. Каапо Какко подкараулил ошибку 33-летнего опытного защитника и касание «расстрелял» Чарли Линдгрена. 1:0!

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В середине периода «Вашингтон» создал первый по-настоящему опасный момент. Том Уилсон первым подоспел на отскок и бросал в упор — Игорь Шестёркин вытащил. Канадец в падении попытался добить шайбу, но угол был слишком острым.

А на 15-й минуте «Кэпиталз» всё же сравняли счёт. Дилан Строум отобрал шайбу в борьбе у борта, скинул на Алексея Протаса, а нападающий, стянув на себя защитника, отдал передачу на подключившегося к атаке Мартина Фехервари. Защитник прицелился и продемонстрировал чудеса точности — не спас даже дикий бросок Шести. 1:1!

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Однако и это было ещё не всё. На 19-й минуте Дженсен вновь подвёл свою команду, Защитник, переключаясь на Адама Фокса, ударил того в колено. Удивительно, но за такое нарушение судьи выписали игроку «Кэпс» лишь две минуты.

«Вашингтону» нужно было продержаться всего 69 секунд до конца периода. Не получилось. «Рейнджерс» быстро принялись реализовывать «подарок» от Дженсена. Артемий Панарин с левого фланга отдал на Мику Зибанеджада, тот прострелил на пятачок, а оттуда уже Винсент Трочек вколотил шайбу в ворота. Без шансов для Линдгрена. 2:1!

Сразу после пропущенного гола Уилсон потерял самообладание и накинулся на Фокса. Завязалась небольшая потасовка — и Тома удалили на две минуты.

Александр Овечкин, к слову, в первом периоде провёл всего пять смен и отыграл лишь три минуты 22 секунды — худшее время среди всех игроков обеих команд.

Впрочем, в начале второго периода у капитана «Вашингтона» появился шанс. При игре в большинстве Ти Джей Оши отдавал поперечную передачу на Ови, но вовремя включился Трочек, помешавший Александру бросить метров с трёх.

На 28-й минуте Александр Алексеев в борьбе выиграл шайбу в средней зоне и передал её Хендриксу Лапьеру. Молодой нападающий фактически от своей синей линии начал забег, обошёл двух соперников, продавил и переиграл третьего, после чего бросил с неудобной. Шестёркин спас. Но Лапьер оказался тут как тут и добил шайбу в ворота — 2:2! В Хендрикса вселился настоящий Макдэвид.

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До конца периода Линдгрену и Шестёркину пришлось потрудиться, но голкиперы справились. «Вашингтон» тем временем даже перебросал «Рейнджерс» во втором игровом отрезке — 10:7. Овечкин же сыграл 5:16, став четвёртым с конца по суммарному времени на льду среди игроков «Кэпс».

На старте третьего периода Оши в чужой зоне совершил глупую ошибку, ударив соперника по лицу клюшкой. Две минуты.

«Рейнджерс» вновь быстро разыграли шайбу, Мика Зибанеджад отдал на выскочившего из-за ворот Панарина. А Артемий развернулся и бросил — гол! Шайба прошла подмышкой у Линдгрена. 3:2! Всего 11 секунд понадобилось «Нью-Йорку» на реализацию большинства.

В середине третьего периода нападающий «Кэпиталз» Сонни Милано получил повреждение — товарищ по команде бросил и попал прямо в него. Форвард с гримасой боли промчался по скамейке запасных и убежал в раздевалку.

За четыре минуты до конца периода Протас получил отличную возможность сравнять счёт, но не попал по шайбе на пятачке.

За 2:48 Сандин получил удаление. На исходе меньшинства «Вашингтон» снял вратаря и получил четвёртую шайбу. Забил Джек Рослович.

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По итогу «Вашингтон» всё же не смог навязать стоящую борьбу «Рейнджерс». Овечкин и компанию отправляются в отпуск. Теперь у «столичных» будет время обдумать, куда двигаться дальше. А «Рейнджерс», ведомые Панариным и Шестёркиным, становятся первой командой, прошедшей во второй раунд. У «Нью-Йорка» будет достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сопернику.