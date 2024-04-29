Карбери: «Вашингтон» недоволен вылетом в первом раунде, иначе это мышление неудачников

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери эмоционально оценил серию с «Рейнджерс» (0-4) и заявил, что в клубе не могут быть удовлетворены вылетом в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» находятся на первом месте среди фаворитов на Кубок Стэнли. Так что это хороший момент, чтобы увидеть: «Хорошо, это тот уровень, к которому мы стремимся и имеем возможность делать это последовательно».

Мне всё равно, какой у нас будет дальнейший сценарий развития команды — перестройка, самая молодая команда в лиге. Для меня это не будет иметь значения, и мы никогда не будем удовлетворены тем, что просто попали в плей-офф и набрались опыта. Потому что для меня это мышление неудачника. У вас должен быть настрой на победу, вы должны рассчитывать победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде. Всё, что меньше этого, является провалом», — цитирует Карбери Washington Post.