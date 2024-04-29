На Овечкина больно смотреть. Опустошённый вид русской звезды после вылета «Вашингтона»

Капитан «Кэпиталз» дал волю эмоциям после решающего поражения в серии с «Рейнджерс».

«Вашингтон» всё-таки не смог совладать с «Рейнджерс». Совершенно. «Столичные» проиграли все четыре матча и вылетели, став первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

После встречи хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили обыденную церемонию рукопожатий. Вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен и защитник «Нью-Йорка» тепло поприветствовали друг друга. Главные тафгаи серии Мэтт Ремпе и Том Уилсон наконец-то использовали свои руки при встрече — но не в драке, а в рукопожатии. Мирном.

Однако камеры были направлены на главную звезду «Вашингтона» — Александра Овечкина. Капитан «столичных» впервые в карьере не набрал ни одного очка в серии плей-офф. Ови нанёс всего шесть бросков в створ, также установив личный антирекорд. Ранее его худшим результатом было 17 бросков в створ за серию. Это происходило несколько раз.

Овечкин смог настроиться на церемонию. Александр тепло поздравил Артемия Панарина, а также Игоря Шестёркина с проходом во второй раунд. «Рейнджерс» стали первой командой, шагнувшей в следующую стадию плей-офф.

Овечкин и Панарин Фото: Кадр из трансляции матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Тёплым вышло и рукопожатие с бывшим главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом. После расставания по завершении сезона-2022/2023 дела гораздо лучше идут у нынешнего наставника «Рейнджерс».

«Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. Остальные клубы одержали уже хотя бы по одной победе. При этом в последний раз «Кэпиталз» всухую проигрывали серию плей-офф 13 лет назад. В 2011 году в полуфинале конференции «Тампа» выбила «столичных» в четырёх матчах.

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После матча с «Рейнджерс» было больно смотреть на Овечкина.

Во время рукопожатий Ови ещё держался, но после, когда настал момент вместе с одноклубниками отдать дань преданным фанатам, капитан показал истинные эмоции. Пустой взгляд, поникший вид.

Наверняка Александр понимает, что не смог помочь «Вашингтону» в этой серии. В первом периоде решающего матча он и вовсе сыграл меньше всех, включая хоккеистов «Рейнджерс» — всего 3:22.

Александр Овечкин Фото: Кадр из трансляции матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

После матча Овечкин решил порадовать фанатов так, как мог в этот день. Нападающий подъехал к трибунам и подарил юной болельщице свою клюшку. Даже в этот момент его лицо выражало скорбь.

Теперь «Вашингтону» придётся решить, что дальше делать команде. «Столичных» наверняка ожидает крайне тяжёлое межсезонье.