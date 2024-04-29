Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Реакция Александра Овечкина на вылет Вашингтона из плей-офф, видео, фото, рукопожатие игроков столичных с Рейнджерс

На Овечкина больно смотреть. Опустошённый вид русской звезды после вылета «Вашингтона»
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии
Капитан «Кэпиталз» дал волю эмоциям после решающего поражения в серии с «Рейнджерс».

«Вашингтон» всё-таки не смог совладать с «Рейнджерс». Совершенно. «Столичные» проиграли все четыре матча и вылетели, став первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

Материалы по теме
Овечкин отправился в отпуск! Гол Панарина похоронил «Вашингтон»
Видео
Овечкин отправился в отпуск! Гол Панарина похоронил «Вашингтон»

После встречи хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили обыденную церемонию рукопожатий. Вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен и защитник «Нью-Йорка» тепло поприветствовали друг друга. Главные тафгаи серии Мэтт Ремпе и Том Уилсон наконец-то использовали свои руки при встрече — но не в драке, а в рукопожатии. Мирном.

Однако камеры были направлены на главную звезду «Вашингтона» — Александра Овечкина. Капитан «столичных» впервые в карьере не набрал ни одного очка в серии плей-офф. Ови нанёс всего шесть бросков в створ, также установив личный антирекорд. Ранее его худшим результатом было 17 бросков в створ за серию. Это происходило несколько раз.

Овечкин смог настроиться на церемонию. Александр тепло поздравил Артемия Панарина, а также Игоря Шестёркина с проходом во второй раунд. «Рейнджерс» стали первой командой, шагнувшей в следующую стадию плей-офф.

Овечкин и Панарин

Овечкин и Панарин

Фото: Кадр из трансляции матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Тёплым вышло и рукопожатие с бывшим главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом. После расставания по завершении сезона-2022/2023 дела гораздо лучше идут у нынешнего наставника «Рейнджерс».

«Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. Остальные клубы одержали уже хотя бы по одной победе. При этом в последний раз «Кэпиталз» всухую проигрывали серию плей-офф 13 лет назад. В 2011 году в полуфинале конференции «Тампа» выбила «столичных» в четырёх матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После матча с «Рейнджерс» было больно смотреть на Овечкина.

Во время рукопожатий Ови ещё держался, но после, когда настал момент вместе с одноклубниками отдать дань преданным фанатам, капитан показал истинные эмоции. Пустой взгляд, поникший вид.

Наверняка Александр понимает, что не смог помочь «Вашингтону» в этой серии. В первом периоде решающего матча он и вовсе сыграл меньше всех, включая хоккеистов «Рейнджерс» — всего 3:22.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Кадр из трансляции матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

После матча Овечкин решил порадовать фанатов так, как мог в этот день. Нападающий подъехал к трибунам и подарил юной болельщице свою клюшку. Даже в этот момент его лицо выражало скорбь.

Теперь «Вашингтону» придётся решить, что дальше делать команде. «Столичных» наверняка ожидает крайне тяжёлое межсезонье.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android