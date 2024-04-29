«Это было классное путешествие». В ЦСКА попрощались с нападающим Михаилом Григоренко

Нападающий Михаил Григоренко покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Армейский клуб попрощался со своим воспитанником.

«В составе главной команды Григоренко провёл в общей сложности 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время Михаил трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны! Добавим к этому MVP плей-офф 2023 года и звание лучшего снайпера клуба в российской истории! Это было классное путешествие. До новых встреч на льду!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, ЦСКА завершил прошедший сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».