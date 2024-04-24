Кого ждать в ЦСКА и куда уйдёт Слепышев. Главные трансферные слухи КХЛ

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов, но многие возможные переходы, как и обычно, обсуждают уже сейчас. Тем интереснее, ведь без слухов и инсайдов хоккейная жизнь была бы гораздо скучнее.

Кого ждать в ЦСКА?

Вчера президент ЦСКА Игорь Есмантович чётко дал понять, что клуб традиционно ведёт работу по возвращению россиян из Северной Америки в Россию. По нашей информации, речь идёт об Афанасьеве, Гурьянове, Просветове, Гущине, Исхакове, Зайцеве. При этом Никита, скорее всего, займёт место Даррена Дица, который официально (по сообщению всё того же Игоря Есмантовича) покинет московский клуб. Будет интересно посмотреть на работу одного из самых грамотных и сильных отечественных специалистов Ильи Воробьёва с вернувшимися из-за океана ребятами.

Иван Просветов Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

А куда перейдёт Диц?

Не будем забывать, что Даррен не является легионером в КХЛ, так как у канадского защитника есть казахстанский паспорт и он заигран за сборную Казахстана. Диц – единственный ведущий защитник, который покинет москвичей. Куда может отправиться Даррен? Пока наиболее вероятный вариант – усиление московского «Динамо». Диц хорош на синей линии, обладает классным броском, может постоять за себя и партнёров, прекрасно говорит по-русски. Без работы этот игрок однозначно не останется.

Где окажется Слепышев и где «всплывут» Григоренко с Плотниковым?

У Антона ещё год действующего контракта с ЦСКА, поэтому здесь нужно договариваться с агентом игрока, что руководство армейцев нынче и делает. Как нам известно, основным вариантом продолжения карьеры для Антона является «Ак Барс», в котором заинтересованы в услугах опытного форварда. В ЦСКА Слепышев однозначно «наелся», пришло время сменить обстановку. Что касается Григоренко и Плотникова, то оба уже договорились о подписании долгосрочных соглашений со СКА.

Решение армейцев: В ЦСКА прокомментировали решение расстаться со звёздами своего клуба

Светлаков будет играть на Востоке КХЛ

Точно покидает ЦСКА и центральный нападающий команды Андрей Светлаков. При этом центрфорвард – дефицитная для российского хоккейного рынка позиция. Уже сейчас известно, что россиянин однозначно продолжит карьеру в клубе Восточной конференции. Варианта три: «Ак Барс», «Автомобилист» и «Трактор». Для третьего-четвёртого звеньев этот игрок пригодится любой из указанных команд. Андрей – проверенный работяга.

Андрей Светлаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гусев действительно рассматривает НХЛ?

Накануне появилась информация, что нападающий «Динамо» Никита Гусев снова может проверить свои силы в НХЛ. Но, по нашей информации, крайний нападающий на 90% продлит контракт с динамовцами и продолжит выступать в столичной команде, осталось лишь договориться об условиях личного контракта, да и они практически утверждены. Североамериканский этап для Никиты пройден, ждать его за океаном не стоит. Можно сказать, что эта тема закрыта.