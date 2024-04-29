«Очень много травм в этом сезоне КХЛ». Ротенберг — о составе сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что очень много кандидатов в сборную не смогли приехать из-за травм, полученных в играх за свои клубы КХЛ.

— По какому принципу подбирали игроков?

— Лучшие ребята собраны из всех клубов, 10 клубов. Многие из тех, с кем мы разговаривали, не смогли приехать из-за травм, очень много травм в этом сезоне КХЛ. Тяжёлый график, многие звёзды получили травмы. Многие и в плей-офф КХЛ не участвовали. Ребятам, которые играли в финале Кубке Гагарина, тяжело сразу переключиться и на следующий день приехать в Новогорск и начать сборы. Я с Елесиным разговаривал (защитник «Локомотива» Александр Елесин. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что приехал бы, он всегда участвует с нами во всех турнирах. Он один из лучших защитников нашей сборной: мы выиграли Кубок Первого канала впервые спустя два года. Большая заслуга Елесина, он молодец, но не смог приехать по семейным обстоятельствам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.