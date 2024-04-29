«Завтра закончится СВО — послезавтра Россия вернётся». Интервью с Романом Ротенбергом

Сегодня, 29 апреля, в подмосковном Новогорске состоялась открытая тренировка сборной «Россия 25», которая в эти дни завершает подготовку к ставшим уже традиционными матчам с командами Казахстана и Беларусью. В этом году формат «Большого тура сборной» оказался видоизменён и значительно сокращён в сравнении с прошлым сезоном, когда российская команда сыграла девять матчей в пяти городах.

Теперь в начале мая российская команда проведёт всего пять матчей в четырёх городах – один с Казахстаном и четыре с Беларусью. Матчи тура примут Астана, Омск, Тула и Минск. Первая встреча состоится 2 мая в столице Казахстана, последняя – 11 мая в столице Беларуси. Сегодня же сразу после завершения двустороннего матча на вопросы журналистов ответили главный тренер российской сборной Роман Ротенберг и назначенный капитаном национальной команды нападающий СКА Василий Глотов.

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«Нужно сделать всё возможное, чтобы сборная доказала, что хоккей — спорт номер один в России»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о подготовке своей команды, объяснил изменение формата тура, а также ответил на ряд других вопросов со стороны журналистов.

– Сложно было собрать ребят и зарядить их на игры в сезон отпусков? В какой все готовности и с каким настроением?

– У нас вчера было собрание, мотивационный ролик, где мы показали все великие победы сборной СССР и сборной России. Ребята готовы продолжать победные традиции нашей сборной. Здесь собраны настоящие патриоты. Они – профессионалы своего дела, сколько можно отдыхать? Полгода вам нужно для отдыха?

Будем всё доказывать своей работой, стараться показать максимально яркий хоккей. Играть с шайбой, получать удовольствие от игры, радовать болельщиков. Совместной работой мы можем влюбить болельщиков в хоккей. Показать высочайшие серьёзные рейтинги, которые нельзя сейчас показать на клубном уровне по разным причинам. Сделаем всё возможное, чтобы доказать, что хоккей – спорт номер один в России. Вместе всё возможно. Главное нам – всё доказывать своей работой, своим делом.

– Что ждёте от тура сборной?

– Ребята сыграли контрольную игру. Очень интересные игроки. Все с хорошим катанием, с хорошим игровым мышлением, мастера. Мы увидим много ярких шайб и личностей в играх за сборную. Следующая игра у нас с Казахстаном. Участник чемпионата мира, группа A, как в своё время сборная Беларуси. Наша задача – играть против сильнейших соперников. Поверьте мне, сборная Казахстана будет очень хорошо мотивирована, нам будет непросто. Мы серьёзно готовимся и летим в Астану за победой.

– Почему поменяли формат и сократили количество матчей?

– В прошлом году по рейтингам, охвату и игре победили и показали игру высочайшего уровня, забили 50 голов. С этой позиции всё было замечательно. Где-то, наверное, учли в спортивном плане, что ребятам надо лучше восстановиться. У нас были игры чуть ли не каждый день, с учётом перелётов очень тяжёлая серия. В плей-офф КХЛ игры через день, а там – каждый день. Поэтому решили, что это нужно для того, чтобы показать самую яркую игру.

– По какому принципу подбирали игроков?

– Лучшие ребята собраны из всех клубов, 10 клубов. Многие из тех, с кем мы разговаривали, не смогли приехать из-за травм, очень много травм в этом сезоне КХЛ. Тяжёлый график, многие звёзды получили травмы. Многие и в плей-офф КХЛ не участвовали. Ребятам, которые играли в финале Кубка Гагарина, тяжело сразу переключиться и на следующий день приехать в Новогорск и начать сборы.

Я с Елесиным разговаривал (защитник «Локомотива» Александр Елесин. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что приехал бы, он всегда участвует с нами во всех турнирах. Он один из лучших защитников нашей сборной: мы выиграли Кубок Первого канала впервые спустя два года. Большая заслуга Елесина, он молодец, но не смог приехать по семейным обстоятельствам.

Роман Ротенберг Фото: fhr.ru

– 22 человека из системы СКА. Не боитесь, что кто-то из игроков получит травму в сборной?

– Для каждого игрока это честь – играть в сборной. Есть ребята, которые играют в других клубах. Есть те, кто только что выиграл Кубок Харламова, это молодые ребята, которые будут привыкать к этой атмосфере сборной России и получат сумасшедший опыт. За счёт своей игры в МХЛ они приглашены сюда. У нас приглашены ребята из тульской команды АКМ на матчи в Тульской области. У нас 10 клубов представлены здесь. А для нас это тоже возможность потренироваться.

Повторюсь, а сколько вам нужно для отдыха? Шесть месяцев многовато, наверное? О каких травмах можно говорить, если сезон начинается только в сентябре. Все ребята приехали сами и по собственному желанию. Они сами хотят играть в сборной России. Это ответ на ваши вопросы. Если игрок хочет играть в сборной России, то мы ему в этом не откажем. Или вы хотите ему отказать?

– Не хотим.

– Мы тоже не хотим отказать.

– В футболе надеются, что сборная России в их виде спорта вернётся на международную арену к 2030 году. А что вы думаете о хоккейной команде? И общаетесь ли вы с президентом ИИХФ Люком Тардифом?

– С Тардифом не общаюсь. И вам тоже не советую с ним общаться. Без шуток, если честно, мы со всеми общаемся. Каждый раз вы задаёте вопрос: когда мы вернёмся на международную арену?

– В футболе сказали про 2030 год, нам интересно услышать про хоккей.

– Закончится СВО завтра – послезавтра вернёмся. Зачем нам ждать 2030 года? Или надо ждать 2030 года? Мне кажется, что в этом нет смысла. Если СВО закончится завтра, то послезавтра мы вернёмся. Здесь всё просто.

Роман Ротенберг Фото: fhr.ru

– Насколько вам важны маркетинг и привлечение болельщиков на трибуны?

– У сборной всегда одна задача – выиграть каждый матч. Если говорить в целом, то надо доказать, что хоккей является спортом номер один в России. Поэтому всем нужно хорошо поработать, чтобы рейтинги хоккея были выше, чем у футбола. На клубном уровне рейтинги слабые в этом сезоне. Нужно сделать всё возможное, чтобы сборная России доказала, что хоккей – спорт номер один в России.

Начинается совместная работа, в ней все участвуют, в том числе вы, уважаемые журналисты, а также болельщики, игроки, тренерский штаб. Все, кто с нами вместе. Для нас большая честь работать в сборной России. Будем делом доказывать всем, в первую очередь нашим болельщикам, чтобы они приходили на трибуны. Чтобы как можно больше было болельщиков у телевизионных экранов на каждой игре. А потом подведём итоги после нашей серии. Уверен, что они будут самыми успешными. Всем докажем делом, что хоккей может быть выше всех других видов спорта в России.

– Вы говорили, что всегда на связи и общаетесь с Александром Овечкиным. «Вашингтон» вылетел из плей-офф, удалось ли как-то поддержать звёздного россиянина?

– Смотрел все игры, ночью успел посмотреть. Пораньше проснулся. Стараюсь следить за всеми лигами, за играми разных сборных. Знаете, хоккей – командная игра. В медиа очень много дискуссий про его статистику, про 0 очков. Думаю, что это не совсем правильно. Повторюсь, хоккей – командная игра. Надо всем вместе поддерживать Сашу, чтобы он был здоров и побил рекорд Гретцки. А что касается команды, то тут больше вопрос к тренерам, чтобы разобраться в причинах. Один в поле не воин. Нападающий не может играть защитника, и в воротах ему тяжело ловить шайбу на себя. Надо разобрать все детали.

Саше хочется пожелать в первую очередь здоровья, чтобы он хорошо подготовился к следующему сезону. Уверен, что в следующем сезоне побить рекорд Гретцки будет непросто, но если возьмём два сезона, то точно побьёт.

– Каково ваше отношение к лимиту на легионеров и решению КХЛ и ФХР вернуться к пяти иностранцам?

– Нам абсолютно без разницы. Есть лига, она определяет регламент. Мы выполняем директивы. Нам вообще без разницы. У нас есть свои игроки, с которыми мы работаем. В моём понимании, всегда лучше и интереснее, когда есть свой воспитанник, с которым ты прошёл «от» и «до» весь путь. Это интереснее, когда человек развивается на твоих глазах. Понятно, что всегда ведётся селекционная работа, каждый клуб имеет право выбирать себе игроков, выстраивать свою игровую систему. У нас есть регламент, который определяет КХЛ.

– Кто будет капитаном сборной и его ассистентами?

– Мы рады объявить капитана сборной «Россия 25» – Василия Глотова. Он сделал огромный шаг в сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России. Вася тот человек, который сможет повести команду за собой, к победам. Своей игрой он олицетворяет тот хоккей, который мы хотим видеть. Василию будут помогать – это ядро нашей команды – Карпухин, Воробьёв, Толчинский, Соркин, Джиошвили, Федотов, Рашевский, Зыков, Камалов.

«Большая честь — находиться здесь и быть капитаном сборной. Буду вести команду за собой»

Капитан сборной «Россия 25» нападающий Василий Глотов заявил, что для него является огромной честью носить на груди капитанскую нашивку национальной команды.

– Большая честь находиться в таком месте с такой буквой на свитере. Надо отдать должное всем тем, кто раньше проходил здесь (на базе команд сборных России. – Прим. «Чемпионата») подготовку к определённым турнирам. Даже когда идёшь по коридорам, можно увидеть все эти вывески, так что большая честь находиться здесь. И огромная честь быть капитаном сборной.

– В этом сезоне КХЛ вы добились большого прогресса.

– Спасибо за вопрос о моём прогрессе в нынешнем сезоне. В целом это был хороший шаг вперёд, но нашей командой мы не достигли цели. Лично я сделал шаг вперёд, но впереди ещё есть много шагов вперёд, которые необходимо сделать. Смотрю на эту ситуацию так, что мой прогресс должен помогать команде. Если мы не дошли до заветной цели, значит, и я где-то не дошёл в своём прогрессе. Сейчас у нас будет турнир, потом будет лето, за которое надо подготовиться, чтобы стать лучше и команде.

– СКА постигло огромное разочарование в плей-офф — вы не достигли своей цели. Удалось морально переключиться на игры сборной?

– Конечно, удалось восстановиться после вылета из плей-офф, уже соскучились по хоккею. Какое-то время ушло на то, чтобы осознать поражение. Знаете, в боксе так иногда говорят, что, когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему ты пропустил удар и там оказался, а не сразу подниматься. У нас в команде была такая же ситуация. Мы вместе полежали внизу, это очень неприятно. Но нашли моменты, над которыми будем работать, чтобы двигаться вперёд.

Без этих поражений мы не пройдём дальше, значит, у нас такой путь. Как я уже раньше говорил, во всех видах спорта какие-то команды проходили через тяжёлые поражения, проигрывали не один год, но если таков путь к победе, то мы заплатим любую цену. У нас есть одна задача, и мы будем двигаться вперёд.

Василий Глотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Физически тоже хорошо готовы?

– Конкретно в СКА нам дали достаточно времени для отдыха. Потом предоставили тренировочный план, чтобы подготовиться к сборной. Всё отлично. Все другие ребята также персонально готовились ближе к сбору, сейчас находятся в хорошей форме и на отличном эмоциональном подъёме. Поэтому всё супер.

– Нашивка капитана давит?

– Не давит, всё-таки постарше уже стал. Естественно, это ответственность и это признание. Очень приятно. Хорошее давление, которое я люблю. Буду оправдывать этот выбор и вести команду за собой.

– В команде собраны хоккеисты из разных клубов.

– Все ребята дружные, мы давно друг друга знаем. Представляем нашу страну. Сейчас не самое простое время. Мы все очень рады играть конкретно с этой нашивкой и с флагом. Поэтому о чём тут можно говорить. Реально рады собраться и провести какое-то время вместе.