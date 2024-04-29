«Здесь собраны настоящие патриоты». Ротенберг — о сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что вчера проводил собрание игроков, на котором показывались мотивационные ролики с победами сборных СССР и России.

— Сложно было собрать ребят и зарядить их на игры в сезон отпусков? В какой все готовности и с каким настроением?

— У нас вчера было собрание, мотивационный ролик, где мы показали все великие победы сборной СССР и сборной России. Ребята готовы продолжать победные традиции нашей сборной. Здесь собраны настоящие патриоты. Они профессионалы своего дела, сколько можно отдыхать? Полгода вам нужно для отдыха?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир «Большой тур Сборной» пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.